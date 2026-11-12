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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'çevre kıyımı' çıkışı dünyada yankılandı

14:05, 12/11/2026, Perşembe
Yeni Şafak
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Dünya basını Antalya'daki tarihi iklim zirvesini manşete taşıdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Antalya'da düzenlenen COP31 Liderler Zirvesi'nde İsrail'in Gazze'deki yıkımını "sadece bir soykırım değil, bir çevre kıyımı" olarak nitelendirmesi dünya basınında geniş yankı buldu. İklim kriziyle mücadelede somut eylem çağrısı yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tarihi konuşması, uluslararası medyada zirvenin en güçlü ve etkili mesajı olarak manşetlere taşındı.

Antalya'nın ev sahipliğinde düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) Liderler Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği mesajlar uluslararası medyanın gündemine oturdu. Erdoğan'ın Gazze'de yaşanan yıkımı
"çevre kıyımı"
olarak nitelendirmesi ve iklim kriziyle mücadelede somut eylem çağrısı yapması, dünya basını tarafından zirvenin en etkili ve güçlü çıkışlarından biri olarak değerlendirildi.

"Sadece soykırım değil, çevre kıyımı yaşanıyor"

Zirve kapsamında konuk devlet ve hükümet başkanlarını Türkiye'de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek açılış konuşmasını gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, iklim krizi karşısında kırılgan ülkelerin teknoloji ve finansmana erişiminin kolaylaştırılması gerektiğinin altını çizdi.

Konuşmasında İsrail'in Gazze'deki soykırımına geniş yer ayıran Erdoğan, bölgede yaşanan tahribata şu sözlerle sert tepki gösterdi: "Gazze'de sadece bir soykırım değil, bir çevre kıyımı yaşanmıştır. Gazze'de asırlık zeytin ağaçları kesildi. Biz bugün zeytin ağacı diktik. Asırlık ağaçlar kesilirken toprak ve su kirletildi. Şehirler enkaz haline geldi. İnsanlar çamurun içindeki çadırlara mahkum edildi. Bunlar insan değil mi?"

Erdoğan, yaklaşık 70 devlet ve hükümet başkanının dinlediği genel kurul oturumunda tüm katılımcılara umut odaklı bir çağrıda bulunarak, "Önümüzde iki seçenek var. Ya zorluklara bakıp şikayet edeceğiz ya da umuda sarılıp harekete geçeceğiz. Biz karanlığa yumruk sallamak yerine mum yakmayı tercih ettik" ifadelerini kullandı ve COP31'in küresel ısınmayla mücadelede bir dönüm noktası olması gerektiğini vurguladı.

Uluslararası medyada COP31 ve Türkiye etkisi

İsrail'in davet edilmediği dev zirve, dünya basınında geniş yankı bulurken, yabancı medya kuruluşları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını manşetlerine taşıdı.

CNN Brezilya
'nın 'Hora H' adlı programında yapılan kapsamlı analizde, COP31 Liderler Zirvesi'nin ilk gününe Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva'nın damga vurduğu belirtildi. İki liderin konuşmalarının günün en önemli ve en güçlü hitapları olduğu vurgulanırken, zengin ülkelerin iklim değişikliğiyle mücadeleye daha fazla katkı sunmalarının talep edildiği aktarıldı. Ukrayna ve İran'daki çatışmaların yol açtığı krizlerin, küresel ısınma önlemlerini aksatmak için bir gerekçe olamayacağı ifade edildi. Ayrıca, etkinlik öncesi ikili görüşme de yapan liderlerin, en çok kirliliğe neden olan ülkelerden hesap sorulmasını ve çok taraflılığı savundukları kaydedildi.
Alman haber sitesi
Tagesschau
ise Erdoğan ve BM Genel Sekreteri Guterres'in daha güçlü iklim koruma önlemleri talep ettiğine dikkat çekti. Haberde, Erdoğan'ın "dönüm noktası" çağrısı öne çıkarılırken, Türkiye ve Avustralya'nın eşi benzeri görülmemiş bir ortak konferans liderliği yürüttüğü belirtildi. Haberde ayrıca Avustralya Başbakanı Anthony Albanese'in "Rüzgar türbinleri, güneş panelleri veya elektrikli otomobiller gibi yeşil teknolojilere yapılan yatırımlarla hızlı ilerleme mümkün" şeklindeki açıklamasına da yer verildi.
Diplomatic Insight
da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gazze'ye yönelik sözlerinin konferans salonunda büyük bir destek gördüğünü aktardı. Türkiye'nin savaşın başından bu yana koruduğu tutuma dikkat çekilen haberde, BM destekli uzmanların İsrail'in eylemlerini "soykırım" olarak nitelendirdiği hatırlatıldı. Analizde, Erdoğan'ın bu tarihi çıkışının, şiddetli yağışların yerinden edilmiş Filistinlilerin derme çatma çadırlarını yıkmasının hemen ardından gelmesinin önemine vurgu yapıldı.
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Başlıklar :recep tayyip erdoğanantalyatürkiyecop31cop31 liderler zirvesi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'çevre kıyımı' çıkışı dünyada yankılandı
Dünya basını Antalya'daki tarihi iklim zirvesini manşete taşıdı
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