Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'çevre kıyımı' çıkışı dünyada yankılandı

"Sadece soykırım değil, çevre kıyımı yaşanıyor"
Zirve kapsamında konuk devlet ve hükümet başkanlarını Türkiye'de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek açılış konuşmasını gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, iklim krizi karşısında kırılgan ülkelerin teknoloji ve finansmana erişiminin kolaylaştırılması gerektiğinin altını çizdi.
Konuşmasında İsrail'in Gazze'deki soykırımına geniş yer ayıran Erdoğan, bölgede yaşanan tahribata şu sözlerle sert tepki gösterdi: "Gazze'de sadece bir soykırım değil, bir çevre kıyımı yaşanmıştır. Gazze'de asırlık zeytin ağaçları kesildi. Biz bugün zeytin ağacı diktik. Asırlık ağaçlar kesilirken toprak ve su kirletildi. Şehirler enkaz haline geldi. İnsanlar çamurun içindeki çadırlara mahkum edildi. Bunlar insan değil mi?"
Erdoğan, yaklaşık 70 devlet ve hükümet başkanının dinlediği genel kurul oturumunda tüm katılımcılara umut odaklı bir çağrıda bulunarak, "Önümüzde iki seçenek var. Ya zorluklara bakıp şikayet edeceğiz ya da umuda sarılıp harekete geçeceğiz. Biz karanlığa yumruk sallamak yerine mum yakmayı tercih ettik" ifadelerini kullandı ve COP31'in küresel ısınmayla mücadelede bir dönüm noktası olması gerektiğini vurguladı.
Uluslararası medyada COP31 ve Türkiye etkisi
İsrail'in davet edilmediği dev zirve, dünya basınında geniş yankı bulurken, yabancı medya kuruluşları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını manşetlerine taşıdı.
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