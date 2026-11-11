Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan COP31’de Gazze çağrısı: 'Bu zulüm sona ermeli'

“Gazzeli çocukların dramı üzerinden güç gösterisi yapmak acizliktir”
Gazze’de altyapının yok edilmesiyle aşırı yağışların ve sel felaketinin birleştiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, on binlerce çadır ve barınağın sular altında kaldığını dile getirdi. Yüz binlerce Filistinlinin, özellikle çocukların ağır kış koşullarında yaşam mücadelesi verdiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Gazzeli çocukların dramı üzerinden güç gösterisi yapmak zayıflıktır, acizliktir, hepsinden öte vicdansızlıktır” dedi.
Bölgeye insani yardımların geçişine derhal izin verilmesi gerektiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, tecrit politikasının son bulması çağrısında bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu zulüm, bu gaddarlık artık sona ermeli ve erdirilmelidir” ifadeleriyle uluslararası topluma seslendi.
Konuşmasının sonunda COP31 katılımcılarına da çağrıda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, konferansın uzlaşı ve somut ilerleme açısından güçlü bir örnek teşkil etmesini istediklerini belirterek, ekolojiyi ekonomiye feda eden anlayışa karşı ortak irade sergilenmesi gerektiğini söyledi.
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