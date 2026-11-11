Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan COP31’de Gazze çağrısı: 'Bu zulüm sona ermeli'

Mete Yarar’dan canlı yayında nükleer silah uyarısı: Bu kapı bir açılırsa bir daha kapanmaz

Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar, TVNET canlı yayınında nükleer silah kullanımına ve küresel güvenlik krizlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Nükleer silah kullanımının bir kırılma noktası olacağını belirten Yarar, "Bu kapıyı bir açarsanız bir daha kimse kapatamaz. O kural kalktığı andan itibaren dünyada kimse güvende olmaz" dedi. 11 Eylül ve pandemi dönemi filmlerinden de örnekler veren Yarar, kitle imha silahlarının getireceği tehlikeli senaryoları aktardı.