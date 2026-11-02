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Mete Yarar’dan canlı yayında nükleer silah uyarısı: Bu kapı bir açılırsa bir daha kapanmaz
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21:46, 02/11/2026, Pazartesi

Mete Yarar’dan canlı yayında nükleer silah uyarısı: Bu kapı bir açılırsa bir daha kapanmaz

Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar, TVNET canlı yayınında nükleer silah kullanımına ve küresel güvenlik krizlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Nükleer silah kullanımının bir kırılma noktası olacağını belirten Yarar, "Bu kapıyı bir açarsanız bir daha kimse kapatamaz. O kural kalktığı andan itibaren dünyada kimse güvende olmaz" dedi. 11 Eylül ve pandemi dönemi filmlerinden de örnekler veren Yarar, kitle imha silahlarının getireceği tehlikeli senaryoları aktardı.

Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar, TVNET ekranlarında yayınlanan canlı programda uluslararası güvenlik dengeleri ve nükleer silah kullanımı tartışmalarına ilişkin son derece kritik uyarılarda bulundu. Dünyanın en büyük kırmızı çizgisinin nükleer, biyolojik ve kimyasal silahların kullanılmaması ilkesi olduğunu vurgulayan Yarar, bu kuralın esnetilmesinin küresel bir felakete yol açacağını ifade etti.

"SIKIŞAN NÜKLEER KULLANMAYA BAŞLAR"

İran ve bölge genelindeki gerilimler üzerinden nükleer silah riskine dikkat çeken Mete Yarar, şu ifadeleri kullandı:

"İran'da burayı açarsanız, bu kapıyı bir açarsanız bir daha kimse kapatamaz. Herkes sıkıştığında taktik nükleer kullanmaya başlar. Rusya da kullanır, İsrail de kullanır, herkes kullanır. Bu kadar basit. Bu dünyada bir kırmızı çizgiydi; nükleer, biyolojik ve kimyasal silahlar kullanılamaz bir mottoydu. Dünyanın mottosu buydu. Eğer bunu kullanırsanız, o mottoyu komple kaldırırsanız, o kural kalktığı andan itibaren de dünyada kimse güvenli olmaz."

"NÜKLEERLE BİRLİKTE BİYOLOJİK SİLAHLAR DA KONTROLDEN ÇIKAR"

Nükleer silah kullanımıyla birlikte biyolojik silah tehdidinin de kontrolden çıkacağını belirten Yarar, ucuz ve yıkıcı güce sahip biyolojik tehditlerin tehlikesine değindi. Yarar, "Çünkü sende nükleer silah var, fakir bir ülkede de biyolojik silah var. Biyolojik silah yapmak için çok paraya gerek yok ki. Bir virüsü geliştirirsiniz ve bir ülkenin içine sokarsınız. Sana nükleer atar, o da sana biyolojik silahla saldırır" şeklinde konuştu.

"11 EYLÜL PANDEMİ FİLMLERİ ÖRNEĞİ"

Geçmişte komplo teorisi olarak görülen birçok olayın önceden tahmin edildiğini veya işlendiğini belirten Mete Yarar, 11 Eylül saldırıları ve COVID-19 pandemisi örnekleri üzerinden senaryolaştırma süreçlerini anlattı. 11 Eylül’den önce ABD’de Empire State binasına uçakla yapılan benzer bir film çekildiğini hatırlatan Yarar, pandemiden 2 sene önce çekilen Güney Kore yapımı filme de dikkat çekti:

"Pandeminin aynısı Güney Kore'de 2 sene önce çekildi. Teşhis bile aynı, virüsün ismi de aynı, hatta hastalığın nevi bile aynı. 2018'in sonunda çekildi. Bunlar planlama değil abi, çünkü daha önce benzer süreçler yaşanmış. Niye Güney Kore çekiyor? Çünkü daha önce Pasifik'te kuş gribi gibi süreçler yaşandı. Virüsün dönüşeceğini anlayan adamlar, pandemiye benzer bir olay yaşandığında nasıl etki edebileceğini önceden çalışmışlar."
Başlıklar :Mete Yararnükleer silahBiyolojik Silah
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