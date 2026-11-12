Yeni asgari ücret için en güçlü senaryo ortaya çıktı: İşte Merkez Bankası verisi sonrası beklenen 2027 zammı

Altın fiyatlarında düşüş sürüyor: Gram ve çeyrek altın 12 Kasım'da ne kadar oldu?

Altın piyasasında aşağı yönlü hareketlilik devam ediyor. Son haftalarda yaşanan değer kayıplarının ardından altın fiyatları, 12 Kasım 2026 Perşembe gününe de düşüşle başladı. Yatırımcılar ve altın alım satımı yapacak vatandaşlar güncel fiyatları yakından takip ederken gram, çeyrek, yarım ve Cumhuriyet altınının yeni rakamları da belli oldu.