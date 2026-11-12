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Yeni asgari ücret için en güçlü senaryo ortaya çıktı: İşte Merkez Bankası verisi sonrası beklenen 2027 zammı

11:32, 12/11/2026, Perşembe
Yeni Şafak
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 29,5 seviyesine yükseltmesi, milyonlarca çalışanın gözünü doğrudan 2027 Ocak ayında yapılacak maaş zamlarına çevirdi. Yılın sonuna yaklaşılırken Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun aralık ayında yapacağı kritik toplantılar öncesinde, Merkez Bankası'nın güncellediği bu yeni beklenti masadaki en önemli referans verilerinden biri haline geldi. Yeni yıl öncesi ortaya çıkan bu güncel enflasyon projeksiyonu, asgari ücretli çalışanların yeni maaş tablosunun ilk hatlarını da belirlemiş oldu.

Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon hedefini yüzde 29,5 olarak revize etmesiyle birlikte 2027 Ocak ayında geçerli olacak yeni asgari ücret için hesaplamalar hız kazandı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu öncesi masadaki en güçlü senaryo ortaya çıktı.

Masadaki en güçlü senaryo

Mevcut durumda 2026 yılında net 28 bin 75 TL, brüt ise 33 bin 30 TL olarak uygulanan asgari ücrete enflasyon tahminleri doğrultusunda yapılacak artış oranı büyük önem taşıyor.

Merkez Bankası'nın yüzde 29,5'lik yıl sonu enflasyon beklentisinin gerçekleşmesi ve bahsi geçen oranda bir artış kararı alınması durumunda net asgari ücretin 28 bin 75 TL'den yaklaşık 36 bin 357 TL seviyesine yükselmesi bekleniyor.

Söz konusu hesaplama doğrultusunda mevcut brüt asgari ücretin ise 33 bin 30 TL'den yaklaşık 42 bin 774 TL seviyesine çıkması öngörülüyor.

Gözler aralık ayındaki komisyon toplantılarında

Aralık ayında işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin bir araya gelmesiyle başlayacak olan maratonda 6 aylık enflasyon verileri başrolü oynayacak. Kasım ve aralık aylarında açıklanacak verilerle birlikte Merkez Bankası'nın yüzde 29,5'lik beklentisine ulaşılıp ulaşılmayacağı netleşecek ve milyonların 2027 yılında alacağı asgari ücret tutarı kesin olarak kamuoyuna duyurulacak.

Başlıklar :türkiyeasgari ücretasgari ücret zammı 2027asgari ücret tespit komisyonumerkez bankası
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Yeni asgari ücret için en güçlü senaryo ortaya çıktı: İşte Merkez Bankası verisi sonrası beklenen 2027 zammı

Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon hedefini yüzde 29,5 olarak revize etmesiyle birlikte 2027 Ocak ayında geçerli olacak yeni asgari ücret için hesaplamalar hız kazandı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu öncesi masadaki en güçlü senaryo ortaya çıktı.

Masadaki en güçlü senaryo

Mevcut durumda 2026 yılında net 28 bin 75 TL, brüt ise 33 bin 30 TL olarak uygulanan asgari ücrete enflasyon tahminleri doğrultusunda yapılacak artış oranı büyük önem taşıyor.

Merkez Bankası'nın yüzde 29,5'lik yıl sonu enflasyon beklentisinin gerçekleşmesi ve bahsi geçen oranda bir artış kararı alınması durumunda net asgari ücretin 28 bin 75 TL'den yaklaşık 36 bin 357 TL seviyesine yükselmesi bekleniyor.

Söz konusu hesaplama doğrultusunda mevcut brüt asgari ücretin ise 33 bin 30 TL'den yaklaşık 42 bin 774 TL seviyesine çıkması öngörülüyor.

Gözler aralık ayındaki komisyon toplantılarında

Aralık ayında işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin bir araya gelmesiyle başlayacak olan maratonda 6 aylık enflasyon verileri başrolü oynayacak. Kasım ve aralık aylarında açıklanacak verilerle birlikte Merkez Bankası'nın yüzde 29,5'lik beklentisine ulaşılıp ulaşılmayacağı netleşecek ve milyonların 2027 yılında alacağı asgari ücret tutarı kesin olarak kamuoyuna duyurulacak.

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