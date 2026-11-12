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Yılın son enflasyon raporu belli oldu: Milyonların beklediği kritik açıklama geldi

10:59, 12/11/2026, PerşembeG: Güncelleme: 11:11, 12/11/2026, Perşembe
Yeni Şafak
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TCMB Başkanı Karahan yılın 4. ve son enflasyon raporunu açıkladı

Milyonlarca asgari ücretli, memur ve emeklinin heyecanla beklediği zam oranlarında kritik rol oynayan yılın son enflasyon raporu belli oldu. Açıklanan rapora göre; TCMB'nin yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 29,5 oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, yılın son Enflasyon Raporu’nu bugün açıkladı. TCMB Başkanı Karahan "2026 yıl sonu enflasyon tahminimizi yüzde 29,5 olarak yukarı yönlü güncelledik. Enflasyonun 2027 yıl sonunda yüzde 21'e, 2028 yılı sonunda yüzde 13,5'e, 2029 yıl sonunda yüzde 9'a gerileyeceğini öngörüyoruz" dedi.

Yılın son enflasyon raporu, güncel ekonomik hedefler doğrultusunda açıklandı. Yaklaşan yeni yıl öncesi asgari ücretli, memur ve emeklilerin maaş zammı için en önemli gösterge niteliği taşıyan bu veri, milyonların gelir tablosunu yeniden şekillendirecek.

ENFLASYON TAHMİNİ DEĞİŞTİ

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın açıklamasına göre; TCMB'nin yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 29,5 oldu. Buna göre; yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 1,5 puan artmış oldu.
TCMB Başkanı Karahan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Son dönemdeki veriler, enflasyonun ana eğilimindeki iyileşmenin belirginleştiğine işaret ediyor.

Hizmet enflasyonunda, geçmişte yüksek atalet sergileyen kalemlerdeki yavaşlamayı önemli buluyoruz.

Jeopolitik gelişmelerin yol açtığı arz yönlü şoklar, manşet enflasyondaki düşüşü sınırlıyor. Bu durumun devam etmesi, enflasyon görünümüne ilişkin yukarı yönlü riskleri canlı tutuyor ve ihtiyatlı bir duruş gerektiriyor. Dezenflasyonun devamını ve enflasyonun ara hedeflerimizle uyumlu şekilde gerilemesini sağlayacak sıkı para politikası duruşumuzu sürdüreceğiz. Savaşın küresel büyüme görünümü üzerindeki etkisi, savaş bölgesi dışında görece sınırlı oldu.

Eylül ve ekim aylarında ham petrol ve doğal gaz fiyatlarında belirgin yükseliş yaşandı. Enerji fiyatlarında jeopolitik gelişmelere bağlı olarak oynaklık sürerken, her iki yönde de risklerin olduğunu değerlendiriyoruz. Gelişmiş ülkelerin uzun vadeli tahvil faizleri dalgalı ve yüksek düzeyini koruyor.

Yüksek seyreden enerji fiyatları, küresel enflasyon ve enflasyon beklentileri üzerinde etkili olmayı sürdürüyor.

İkinci çeyrekte büyüme iç talep öncülüğünde yavaşladı. Üçüncü çeyrekte hizmet üretimi artarken sanayi üretimi geriledi. Kapasite kullanım oranı tarihsel ortalamaların altında seyrediyor. Veriler talep koşullarının dezenflasyon üst düzeyde olduğunu gösteriyor. Önümüzdeki dönemde talep koşullarında dezenflasyonist korunacağını öngörüyoruz. Küresel ticaret ve jeopolitik koşullardaki zorluklara rağmen ihracat ikinci ve üçüncü çeyrekte olumlu bir performans sergiledi.

İşgücü piyasası manşet işsizlik oranının ima ettiğine kıyasla daha az sıkı.

Jeopolitik gelişmelerin etkisiyle enerji ithalatı yukarı yönlü seyretmeye devam ediyor. Altın ve enerji dışı ithalat ise yataya yakın seyrediyor. Turizmde genel görünüm savaşa rağmen bozulmadı.

Dezenflasyon süreci arz yönlü baskılarla yavaşladı. 2026 yılında enflasyonun seyrinde enerji fiyatları öne çıkıyor. Enerji kaynaklı baskılara karşın diğer kalemlerdeki iyileşme sürüyor. Arz şoklardan enflasyon görünümüne etkileri yakından takip ediliyor. Enerji fiyatlarındaki artışın kalıcı olması halinde dolaylı etkilere ilişkin olası riskleri göz ardı etmiyoruz.Gıda enflasyonu arz koşullarındaki iyileşme ile gerilese de oynak seyrediyor. Kasım ayında yıllık enflasyondaki gerilemenin duraklaması mümkün.

Hizmet sektöründe dezenflasyon devam ediyor. Hizmet gruba alt kalemlerinde ayrışma gözleniyor. Kira enflasyonundaki yavaşlama eğilimi belirginleşiyor.Talep koşullarındaki yavaşlama temel mallarda dezenflasyonu destekliyor. Enflasyonun ana eğilimi geriledi. Enflasyonun ana eğilimi üçüncü çeyrekte %1,8'e gerilerken ekim ayında da bu seyrini korudu. Kararlarımızı birkaç aylık eğilime göre şekillendiriyoruz. Trend enflasyon göstergesi ekim ayında %1,7'ye geriledi. Enflasyon beklentileri ihtiyatlı duruşun sürdürülmesini gerektiriyor.

Enflasyon beklentilerindeki bozulma sınırlı kaldı. Sıkı para politikası duruşu korunuyor.

Finansal istikrarı desteklemek amacıyla ilave önlemler aldık. Ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti toplam 400 baz puan geriledi.

Finansal piyasalardaki son dönem gelişmeleri dikkate alarak likidite araçlarımızı ve makroihtiyati çerçevemizi aktif bir şekilde kullandık.

Fon piyasasında yaşanan gelişmeler sonrasında fonlardan görülen çıkışlar büyük oranda mevduata yönlendi.

Kredi büyümesi son dönemde yavaşladı.Toplam kredi büyümesi %20 civarına geriledi. Toplam tahsili gecikmiş alacak oranı tarihsel ortalamasına yakın seyrediyor. Bireysel kredilerdeki tahsili gecikmiş alacak verilerini yakından takip ediyoruz.

Altın fiyatları ve risk iştahındaki oynaklık rezervlere yansıyor.

2026 yıl sonu gıda enflasyon tahmini %31,3 (Önceki %28,5).
2027 yıl sonu gıda enflasyon tahmini %24 (Önceki %19).
2026 ortalama petrol fiyat tahmini %97,2 (Önceki %87,8).
2027 yılı ortalama petrol fiyatı varsayımını 76,4 dolardan 86,7 dolar.
2026 yıl sonu enflasyon tahmini %29,5 (Önceki %28).

2027 yıl sonu enflasyon tahmini %21 (Önceki %15).

2028 yıl sonu enflasyon tahmini %13,5 (Önceki %9).

Fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikası duruşu sürdürülecek.

Enflasyon gerçekleşmeleri, enflasyonun ana eğilimi ve enflasyon beklentileri dikkate alınarak ara hedeflerle uyumlu biçimde dezenflasyon sürecinin gerektirdiği sıkılık sağlanacak.

Jeopolitik gelişmeler, petrol fiyatlarında ilave artışlar ve yüksek fiyat seviyelerinin kalıcılığı açısından önde gelen risk unsuru olmaya devam ediyor.

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Başlıklar :türkiyeyılın son enflasyon raporutcmbtürkiye cumhuriyet merkez bankası
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Yılın son enflasyon raporu belli oldu: Milyonların beklediği kritik açıklama geldi
TCMB Başkanı Karahan yılın 4. ve son enflasyon raporunu açıkladı
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