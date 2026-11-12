Antalya'daki COP31 zirvesinde Filistin'e büyük onur: Başbakan Muhammet Mustafa ayakta alkışlandı

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COP31'de Filistin Başbakanı'na ayakta alkış

Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da gerçekleştirilen COP31 İklim Zirvesi'nde Filistin Başbakanı Muhammet Mustafa'ya yönelik anlamlı bir karşılama yapıldı. Mustafa'nın konuşma yapmak üzere genel kurul salonuna geldiği sırada katılımcılar ayağa kalkarak alkışladı.

Bakan Murat Kurum da ayağa kalktı

Genel kurula başkanlık eden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da Filistin Başbakanı'nı ayakta alkışlayanlar arasında yer aldı. Salondaki katılımcıların eşlik ettiği alkışlar, COP31'de dikkat çeken anlar arasında yer aldı.