Bakan Kurum’dan iklim krizi çağrısı: ‘Konuşmamız lazım’

DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDAN AYNI ÇAĞRI
Filmde, farklı kıtalarda ve birbirinden uzak coğrafyalarda yaşayan insanların iklim krizinden nasıl etkilendiği gözler önüne serildi. Gerçek zamanlı çekilen görüntülerde insanlar, kendi dillerinde
“Konuşmamız lazım”diyerek dünyaya seslendi.
‘YARIN DEĞİL, ŞİMDİ’
Bakan Kurum, filmi sosyal medya hesabından
“Yarın değil şimdi. Geleceğimiz için harekete geçme zamanı”mesajıyla paylaştı.
Film aracılığıyla iklim krizinin farklı ülkelerde ve toplumlarda yol açtığı etkilere dikkat çekilirken, geleceği korumak için vakit kaybetmeden harekete geçilmesi gerektiği vurgulandı.
Canlı
Bu yorumu Spam olarak bildirdiniz. Talebiniz değerlendiriliyor.