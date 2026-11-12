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İstanbul'un iki havalimanı raylarla birleşiyor: Kuzey Demir Yolu Geçişi'ne 25 teklif geldi

12:58, 12/11/2026, Perşembe
AA
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Uraloğlu, hattın tamamlanmasıyla yılda 33 milyon yolcu ve 30 milyon ton yük taşınmasını öngördüklerini bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçecek İstanbul Kuzey Demir Yolu Geçişi Projesi ihalesinde yerli firmaların yanı sıra Çin ve İtalya'dan 4 yabancı şirketin katılımıyla 25 teklif alındığını açıkladı. 6,75 milyar dolarlık dış finansmanla hayata geçirilecek 125 kilometrelik dev hat, Sabiha Gökçen ve İstanbul havalimanlarını ilk kez doğrudan demir yoluyla birbirine bağlayacak.

Türkiye'nin en büyük dış finansmanlı demir yolu projesi olma özelliğini taşıyan İstanbul Kuzey Demir Yolu Geçişi Projesi'nde ihale süreci resmen başladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, projenin altyapı ve üstyapı işlerinin tasarımı ile yapımına yönelik ihaleye yerli ve uluslararası devlerin yoğun ilgi gösterdiğini duyurdu.

Bakan Uraloğlu, yazılı açıklamasında, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçecek İstanbul Kuzey Demir Yolu Geçişi Projesi'nin altyapı ve üstyapı işlerinin tasarımı ve yapımına yönelik ihaleye ilişkin bilgi verdi.

Projenin hayata geçirilmesi için önemli bir aşamanın geride bırakıldığına işaret eden Uraloğlu, "İstanbul Kuzey Demir Yolu Geçişi Projesi'nin hayata geçirilmesi için ihale süreci kapsamında ilk teklifleri dün aldık. İhaleye yerli ve yabancı firmalar ilgi gösterdi. İhalede, Türkiye'den firmaların yanı sıra Çin ve İtalya'dan 4 yabancı firmanın da katılımıyla 25 teklif geldi." değerlendirmesinde bulundu.

Uraloğlu, proje için 6 uluslararası finans kuruluşuyla toplam 6,75 milyar dolarlık finansman konusunda mutabakata varıldığını bildirdi.

125 kilometrelik çift hatlı demir yolu inşa edilecek

Gebze-Sabiha Gökçen Havalimanı-Yavuz Sultan Selim Köprüsü-İstanbul Havalimanı-Çatalca güzergahını kapsayan projenin, Türkiye'nin en büyük dış finansmanlı demir yolu projesi olacağını vurgulayan Uraloğlu, şöyle devam etti:

"İhale kapsamında 125 kilometrelik çift hatlı demir yolu inşa edilecek. Projemiz kapsamında 22,4 kilometre uzunluğunda 42 köprü ve viyadük ile 59,1 kilometre uzunluğunda 44 tünel inşa edeceğiz. Hat, Çatalca'da yapımı devam eden Halkalı-Çerkezköy Hızlı Tren Hattı'na entegre olacak. Projemizle İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nı ilk kez doğrudan demir yoluyla birbirine bağlayacağız. Böylece hem yolcu taşımacılığında yeni bir ulaşım alternatifi sunacak hem de İstanbul'un demir yolu ağını güçlendireceğiz."

Uraloğlu, hattın tamamlanmasıyla yılda 33 milyon yolcu ve 30 milyon ton yük taşınmasını öngördüklerini bildirdi.

Yeni demir yolu hattının Asya ile Avrupa arasındaki yük taşımacılığı açısından da stratejik önem taşıdığına dikkati çeken Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Hattımızın 7 gün 24 saat demir yolu taşımacılığına imkan vermesiyle Marmaray üzerindeki yük taşımacılığı baskısını azaltacağız. Orta Koridor'un yük taşıma kapasitesini artırarak Türkiye'nin uluslararası lojistik ağındaki konumunu daha da güçlendireceğiz."


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Başlıklar :Kuzey Demir Yolu GeçişiUlaştırma ve Altyapı BakanlığıAbdulkadir Uraloğluİstanbul
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İstanbul'un iki havalimanı raylarla birleşiyor: Kuzey Demir Yolu Geçişi'ne 25 teklif geldi
Uraloğlu, hattın tamamlanmasıyla yılda 33 milyon yolcu ve 30 milyon ton yük taşınmasını öngördüklerini bildirdi.
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