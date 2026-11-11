İstanbul Havalimanı'nın 4. pistiyle yüzde 25 yakıt tasarrufu

Asgari ücrette 2027 kulisleri sızdı: Ankara'da konuşulan rakam ortaya çıktı

2027 yılı asgari ücret zammına ilişkin beklentiler Ankara kulislerinde gündeme gelmeye başladı. Yeni Şafak yazarı Yusuf Dinç'in de daha önce geçmiş enflasyon üzerinden yaptığı değerlendirme, yeni zam senaryolarıyla birlikte yeniden gündeme geldi. Peki, asgari ücret zammı ne kadar olacak? Asgari ücrete ne kadar zam yapılması bekleniyor? İşte milyonlarca çalışanın merak ettiği olası zam hesabı...