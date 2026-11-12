Paşinyan’ın COP31 paylaşımları dikkat çekti: İnce belli bardakta çay içti cebinde muz götürdü

Antalya'daki COP31 Zirvesi'nde dikkat çeken görüntüler: Paşinyan'ın Anamur muzu ve çay paylaşımları gündem oldu

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En son 20 Haziran 2025 tarihinde Türkiye’ye bir çalışma ziyareti gerçekleştiren Ermenistan Başbakanı, Antalya'daki zirve maratonunda Türk kültürüne has detayları es geçmedi.

Paşinyan’ın sosyal medya hesabına yüklediği videolarından birinde, geleneksel ince belli bardaktan çay içtiği anlar yer aldı.

Antalya'dan Anamur Muzu hatırası

Paşinyan’ın paylaşımlarındaki en dikkat çekici detaylardan biri ise yerli muz sürprizi oldu. COP31 zirvesinin ardından İrlanda'nın başkenti Dublin'e geçmek üzere otel odasında hazırlık yapan Paşinyan, masanın üzerinde duran muzu ceketinin cebine atarken görüntülendi.

Ermenistan Başbakanı'nın cebine koyduğu muz Dublin'e kadar ona eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan İle kritik görüşme

Ziyaretin diplomatik ve siyasi ayağında ise bölge barışı adına önemli mesajlar verildi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan COP31 kapsamında Paşinyan'ı kabul etti. Görüşmede, Türkiye ile Ermenistan arasındaki ikili ilişkilerin normalleşme süreci ve bölgesel konular masaya yatırıldı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, normalizasyon sürecinin yapıcı hamlelerle ilerlediğini belirterek, atılan bazı sembolik ancak önemli adımlara dikkat çekti. Erdoğan ayrıca, Ermenistan ile Azerbaycan arasında yürütülen barış sürecini Türkiye olarak yakından takip ettiklerini ve desteklediklerini kaydetti.

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