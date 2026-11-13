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TCMB'nin kasım anketinde yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 30,04 oldu

10:23, 13/11/2026, Cuma
IHA
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Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi, bir önceki anket döneminde yüzde 29,63 iken bu anket döneminde yüzde 30,04 oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Kasım ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde cari yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 30,04, ABD Doları/TL beklentisi 51,61 TL oldu. Anket, reel ve finansal sektör temsilcilerinden oluşan 70 katılımcı tarafından yanıtlandı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Kasım ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı. Reel sektör ve finansal sektör temsilcilerinden oluşan 70 katılımcının yanıtladığı anketin sonuçları, katılımcıların yanıtları toplulaştırılarak değerlendirildi.

Yıllık enflasyon beklentileri

Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi, bir önceki anket döneminde yüzde 29,63 iken bu anket döneminde yüzde 30,04 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 23,89'dan yüzde 24,04'e, 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise yüzde 17,94'ten yüzde 18,02'ye geldi.

2026 yılı Kasım ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildi. Buna göre TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 25,27 olasılıkla yüzde 21,00 - 22,99 aralığında, yüzde 38,25 olasılıkla yüzde 23,00 - 24,99 aralığında, yüzde 19,29 olasılıkla ise yüzde 25,00 - 26,99 aralığında artış göstereceği öngörüldü.

Nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmede katılımcıların yüzde 21,54'ünün beklentilerinin yüzde 21,00 - 22,99 aralığında, yüzde 49,23'ünün beklentilerinin yüzde 23,00 - 24,99 aralığında, yüzde 21,54'ünün beklentilerinin ise yüzde 25,00 - 26,99 aralığında olduğu gözlendi.

2026 yılı Kasım ayı anket döneminde katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminlerine göre TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 24,47 olasılıkla yüzde 14,00 - 16,99 aralığında, yüzde 35,85 olasılıkla yüzde 17,00 - 19,99 aralığında, yüzde 19,65 olasılıkla ise yüzde 20,00 - 22,99 aralığında artış göstereceği öngörüldü.

Aynı dönemde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre katılımcıların yüzde 17,86'sının beklentileri yüzde 14,00 - 16,99 aralığında, yüzde 42,86'sının beklentileri yüzde 17,00 - 19,99 aralığında, yüzde 21,43'ünün beklentileri ise yüzde 20,00 - 22,99 aralığında yer aldı.

Faiz, döviz ve büyüme beklentileri

Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi, bir önceki anket döneminde yüzde 36 iken bu anket döneminde yüzde 35,91 oldu. Aralık ayı Para Politikası Kurulu toplantısı için TCMB politika faiz oranı beklentisi bu anket döneminde yüzde 35 olarak gerçekleşti.

Cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 51,55 TL iken bu anket döneminde 51,61 TL oldu. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise 59,26 TL'den 60,77 TL'ye geldi.

Katılımcıların GSYH 2026 ve 2027 yılı büyüme beklentileri, bir önceki anket döneminde olduğu gibi bu anket döneminde de sırasıyla yüzde 2,9 ve 3,9 olarak gerçekleşti.

Başlıklar :türkiye cumhuriyet merkez bankasıtcmbenflasyon beklentisipiyasa katılımcıları anketi
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TCMB'nin kasım anketinde yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 30,04 oldu
Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi, bir önceki anket döneminde yüzde 29,63 iken bu anket döneminde yüzde 30,04 oldu.
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