Türk iş dünyasından ortak ses: En önemli adım aksiyon

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) koordinasyonunda Antalya'da düzenlenen COP31 İş ve Yatırım Zirvesi'nin ikinci gününde, Türk iş dünyasının iklim dönüşümündeki rolü ele alındı. TOBB Başkanı ve COP31 İş Forumu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun moderatörlüğünü üstlendiği “Türk İş Dünyası: İklim İçin Tek Ses” oturumunda Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar, TÜSİAD Başkanı Ozan Diren, TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol ve YASED Başkanı Ali Fuat Orhonoğlu bir araya geldi.

Hisarcıklıoğlu: Değişime ayak uyduran kazanacak

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, oturumda yaptığı açılış konuşmasında iklim hedeflerine ulaşmada özel sektörün üstlendiği kritik role dikkat çekti. COP31 İş ve Yatırım Zirvesi'nin 55'i aşkın ülkeden bin 500'ün üzerinde katılımcıyı buluşturduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, küresel iş dünyasının COP gündeminde daha güçlü temsil edilmesi açısından tarihi bir buluşmaya imza attıklarını vurguladı. Yeşil dönüşümün Türk iş dünyası için bir tercih olmaktan çıktığını vurgulayan Hisarcıklıoğlu, “Hükümetler hedef koyar. Yatırımı iş dünyası yapar. İklim hedeflerine müzakere salonlarında değil; fabrikalarda, tarlalarda ve şantiyelerde ulaşılır” dedi.

İklim dönüşümünün ekonominin bütün alanlarını doğrudan etkilediğini belirten Hisarcıklıoğlu, “Bu artık yalnızca bir çevre meselesi değil. Rekabet meselesi. İhracat meselesi. Finansman meselesi. İstihdam meselesi. Kurallar değişiyor. Pazarlar değişiyor. Değişime ayak uyduran kazanacak” ifadelerini kullandı.

Reklam Reklam

Türk özel sektörünün COP31 Eylem Gündemi'ne tam destek verdiğini belirten Hisarcıklıoğlu, 2035'e kadar yüzde 35 elektrifikasyon hedefine ve BRIDGE girişimine desteklerinin altını çizdi. İklim hedeflerinin gerçekleştirilmesinde özel sektör yatırımlarının vazgeçilmez olduğunu vurgulayan Hisarcıklıoğlu, “Kamu kaynağı bunun için tek başına yetmez. Özel sektör yatırımı olmadan bu köprü kurulamaz” dedi. Dönüşümün KOBİ'ler için de fırsata dönüştürülmesi gerektiğini ifade eden Hisarcıklıoğlu, bu alanda hiçbir kesimin geride bırakılmaması çağrısında bulundu.

İş dünyasının dört büyük kuruluşundan iklim hedeflerine ortak destek

Türk özel sektörünün iklim dönüşümüne yönelik ortak iradesini ortaya koyan oturumda, yeşil yatırımların finansmanı, sanayinin rekabet gücü, uluslararası yatırım olanakları ve istihdamın dönüşümü değerlendirildi.

Çakar: Türk bankacılık sektörü olarak dönüşüme hazırız

Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Alpaslan Çakar, Hisarciklıoğlu'nun yönettiği oturumda yeşil dönüşümün finansmanında bankacılık sektörünün rolüne dikkat çekerek, uluslararası kaynakların harekete geçirilmesi ve kamu-özel sektör iş birliğinin önemini vurguladı. Çakar, “Bankacılık ve reel sektör birbirini tamamlayan bir uçağın iki kanadı gibi. Artık ne kadar ürettiğimiz değil; ne kadar verimli ve temiz ürettiğimiz, hangi pazarlara hangi katma değerle satış yaptığımız esas. Türk bankacılık sektörü olarak güçlü sermaye yapımız ve yurt dışından kaynak bulma kapasitemizle bu dönüşüme hazırız” dedi.

Reklam Reklam

Diren: Üretim gücünü korurken rekabet gücünü inşa etmenin tek yolu yeşil dönüşüm

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ozan Diren, şunları söyledi: “Sürdürülebilirlik her zaman TÜSİAD’ın öncelikli konusu olmuştur. 2008’den beri BM iklim süreçlerine katkı sunan bir iş dünyası örgütü olarak COP31’de de tüm gücümüzle sahadayız. Bu süreçte TOBB tarafından düzenlenen COP31 Business Forum çalışmalarının da aktif bir paydaşı olmaktan memnuniyet duyuyoruz. Yeşil dönüşümü bugünün üretim gücünü korurken yarının rekabet gücünü inşa etmenin tek yolu olarak görüyoruz. Taahhüt döneminden uygulama dönemine geçerken en acil konuları değer zinciri finansmanı, temiz enerjiye dayalı elektrifikasyon ve döngüsel sanayi, iklim dostu yapay zeka ve temiz teknolojiler, insan kaynağımızın yeşil becerilerle dönüşümü ile su ve tarım-gıda güvenliği alanları olarak görüyoruz.”

Akkol: Ülkemize, sanayicimize, gençlerimize, potansiyelimize inancımız tam

İklim değişikliğinden kaynaklı dönüşüm süreçlerinden esas etkilenen unsurun insan olduğunu belirten Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, üçüz dönüşümü ana odağa aldıklarını ifade ederek, TOBB tarafından düzenlenen COP31 İş Dünyası Forumu’nun sürdürülebilir bir gelecek hedefini konuşmak için önemli bir platform olduğunu belirtti. Akkol, "Bu dönüşüme icraat ve proje odaklı bakarak fayda yaratacağımıza inanıyoruz. Bu kapsamda, sanayicimizin proje üretmesi için yol gösteriyor, dönüşümlerine destek oluyoruz. TİSK olarak, adil geçişi sağlamak için gerekli somut adımları atarak yetkinlik dönüşümünü önceliklendiriyoruz. Ülkemize, sanayicimize, gençlerimize, potansiyelimize olan inancımız tam" dedi.

Orhonoğlu: Yeşil ve dijital dönüşüm maliyet kalemi değil, rekabet gücü

Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Fuat Orhonoğlu, “Bugün burada, Türkiye'nin ev sahipliğinde dünyanın iklim gündemini belirleyen COP31 haftasında bir araya gelmemiz önemli. YASED olarak, ülkemizde faaliyet gösteren uluslararası yatırımcıların sesini taşırken şunu açıkça görüyoruz: Yeşil ve dijital dönüşüm artık bir maliyet kalemi değil, rekabet gücünün ta kendisi. Avrupa'daki karbon düzenlemelerine uyum, temiz enerjiye erişim ve şeffaf, istikrarlı bir yatırım ortamı, Türkiye'yi küresel tedarik zincirlerinin vazgeçilmez bir parçası hâline getirecek. Bu dönüşümü kamu, özel sektör ve uluslararası yatırımcılar ortak akılla yönetirsek, COP31'i bir zirve olarak değil, Türkiye'nin yeni nesil yatırımlar için kalıcı bir merkez olduğunun ilanı olarak hatırlayacağız. TOBB'un COP31 Business Forum kapsamında iş dünyasını bu sürece dahil etmesi bu yüzden çok kıymetli. Biz de bu ortak çabanın içinde olmaya devam edeceğiz” dedi.

BRIDGE Özel Sektör Temsilcisi Ebru Özdemir oldu

Oturumun sonunda Türkiye'nin COP31 dönem başkanlığında başlatılan BRIDGE (İklim Uygulama Köprüsü) girişimine yönelik önemli bir adım açıklandı. Ülkelerin iklim önceliklerini finansman ve yatırımlarla buluşturarak somut projelere dönüştürmeyi amaçlayan girişim kapsamında Limak Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, COP31 İş Forumu ve Türk özel sektörü adına BRIDGE Özel Sektör Temsilcisi olarak görevlendirildi.

Ekonomi

COP tarihinin en büyük iş dünyası zirvesi Antalya’da gerçekleşecek

Gündem

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu Iğdır'da okul ve konferans salonu açtı