Akkuyu'da ilk çalıştırma için haftalar kaldı

Antalya'da COP31 kapsamında düzenlenen Dünya Nükleer Günleri'nin ikinci gününde, nükleer enerjinin geleceği ve iklim değişikliğiyle mücadeledeki rolü ele alındı. “İnsanlar ve Gezegen İçin Nükleer Enerji” başlıklı genel oturumda, yeni nükleer yatırımlar, teknolojik gelişmeler ve uluslararası iş birliği görüşüldü. Programda ayrıca küçük modüler reaktörler, nükleer santral inşasında yerel sanayiye sunulan fırsatlar ve dijital teknolojiler gündeme geldi.

AKKUYU'DA İLK ÇALIŞTIRMA YAKIN

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin 2035 yılına kadar ekonomide elektrifikasyon oranını yüzde 35'e çıkarmayı hedeflediğini söyledi. Akkuyu'daki çalışmalara değinen Bayraktar, “Umarım önümüzdeki birkaç hafta içinde Türkiye'nin ilk nükleer güç reaktöründe ilk çalıştırmayı, yani fiziki çalıştırmayı Akkuyu'da gerçekleştirebileceğiz” dedi. Bayraktar, 2040'ta 10 gigavat, 2050'de en az 20 gigavat nükleer kapasite hedeflediklerini belirterek Sinop, Trakya ve küçük modüler reaktör projeleriyle yatırımların süreceğini bildirdi.

50 ÜLKEDEN 700 KATILIMCI

Rosatom Genel Müdürü Aleksey Likhachev, “Akkuyu Projesi, nükleer enerjinin yakın tarihindeki en dikkat çekici projelerinden biri" dedi. Etkinliğe 50 ülkeden 700'ü aşkın kişinin katıldığını açıklayan Likhachev, Rosatom'un 10 ülkede 28 proje yürüttüğünü bildirdi. Dünyada işletilen her altı nükleer reaktörden birinin Rus teknolojisi ve tasarımıyla inşa edildiğini belirten Likhachev, “Nükleer enerjinin önümüzdeki 20 ila 30 yıl içinde küresel enerji sisteminin gelişimine yön veren temel güç ve bu sistemin ana omurgası haline geleceğine inanıyoruz” dedi. Likhachev, dördüncü nesil reaktörler, kapalı nükleer yakıt döngüsü ve yapay zekâ destekli enerji sistemleri üzerinde çalıştıklarını anlattı.

Reklam Reklam

HEDEF BİN 400 GİGAVATI AŞMAK

Dünya Nükleer Birliği Genel Direktörü Sama Bilbao y León, 39 ülkenin 2050 yılına kadar küresel nükleer kapasiteyi üç katına çıkarma taahhüdünde bulunduğunu söyledi. Planların gerçekleşmesi halinde kapasitenin bin 400 gigavatı aşabileceğini belirten Bilbao y León, nükleer enerjinin yalnızca elektrik üretiminde değil, petrokimya, metalürji, deniz taşımacılığı, havacılık yakıtları ve tatlı su üretiminde de kullanılabileceğini ifade etti. Bilbao y León, “Bütün bu eylemleri somut projelere, bu projeleri somut programlara, somut filolara ve nihayetinde enerji sistemlerimize fiilen sağlanan kilovatsaatlere dönüştürelim” çağrısında bulundu.

Dünya Nükleer Birliği Genel Direktörü Sama Bilbao y León

BRICS'TEN ORTAK PROJE ÇAĞRISI

BRICS Nükleer Enerji Platformu Baş Koordinatörü Elzi Pule, enerjiye erişimin yetersiz olduğu ülkelerde özellikle kadınların ve çocukların olumsuz etkilendiğini söyledi. Nükleer teknolojilerin tıp, tarım ve sanayideki kullanımına dikkat çeken Pule, “Profesyonel diyaloğu güçlendireceğiz. Bilgi ve deneyim paylaşımını teşvik etmek ve iş birliğimizi somut girişimlere ve ortak projelere dönüştürmeyi hedefliyoruz” dedi. Pule ayrıca platformun yıllık konferansında gelecek yılın planlarının paylaşılacağını açıkladı.

BRICS Nükleer Enerji Platformu Baş Koordinatörü Elsie Pule