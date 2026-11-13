Akkuyu'da ilk çalıştırma için haftalar kaldı

13/11/2026, Cuma16:21
GZT TVGZT YEMEK TARİFLERİSKYROADMECRACİNSNİHAYETZPORDERİN TARIHARKİTEKTZ RAPORUGENÇ MOTTOSALT OKUNURGZTMZTTIMECODETVNETGZT GAMEİSLAM SANATLARIKETEBEGERÇEK HAYATPOST ÖYKÜ

Menü

Gündem

TürkiyeYerel GündemEğitimPolitika3. Sayfa

Dünya

OrtadoğuAvrupaAmerikaAsyaAfrikaAntarktikaOkyanusya

Yazarlar

Bugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları

Spor

FutbolBasketbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıTransferBilgi

Ekonomi

Dünya EkonomisiTürkiye EkonomisiSavunma SanayiOtomotiv

Teknoloji

BilimİnternetMobilOtomobil

Hayat

AktüelKültür SanatSağlıkYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar EkiSinemaSeyahat

Video

RamazanHayatTeknolojiEkonomiSporDünyaGündemSavunmadaki TürklerCheck Z

Galeri

HayatTeknolojiEkonomiSporDünyaGündem

İletişim

HakkımızdaBasın OdasıKünyeReklamİnsan KaynaklarıBilgi Toplumu HizmetleriKişisel Verilerin KorunmasıÇerez PolitikasıKullanım KoşullarıGizlilik PolitikasıSosyal MedyaMobil Uygulamalar

EDİSYON   :

TRTRENENARARFRFRRURUURUR
40

Bildirimler

Meteoroloji Genel Müdürlüğü son tahminlerini açıkladı13 Kasım 2026 16:20 CumaSON DAKİKA
Otomotiv devinde kriz: Almanya'daki fabrikalar kapanabilir13 Kasım 2026 15:48 CumaSON DAKİKA
4 askerimizin şehit olduğu kazayla ilgili enerji şirketlerine seslendi13 Kasım 2026 15:16 CumaSON DAKİKA
Pegasus dev kampanyayı duyurdu: ✈ İşte indirimli yurt dışı rotaları13 Kasım 2026 14:45 CumaSON DAKİKA
Zirve değişmedi, muhalefet cephesi dikkat çekti 📌İşte partilerin güncel oy oranları13 Kasım 2026 14:30 CumaSON DAKİKA
Tüm Bildirimler
Zirve değişmedi, muhalefet cephesi dikkat çekti 📌İşte partilerin güncel oy oranlarıBakan Uraloğlu çalışmaları yerinde inceledi: 'Açılış takvimi öne çekilebilir'📌CUMA HUTBESİ ‘Dijital dünyada da edebi, mahremiyeti ve doğruluğu gözetmeliyiz’Meteoroloji saat verdi: 📌Hızı saatte 90 kilometreye ulaşacak 📌11 şehir için sarı kodlu uyarıKural tanımazlığın faturası 255 bin 660 TL'ye kadar çıkıyor: 📌İşte trafikte uygulanacak yeni tarife

Akkuyu'da ilk çalıştırma için haftalar kaldı

Oğuzhan Ürüşan 15:32, 13/11/2026, Cuma
Yeni Şafak
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde ilk reaktörün fiziki çalıştırmasının birkaç hafta içinde yapılabileceğini açıkladı. Bayraktar, “Umarım önümüzdeki birkaç ay içinde değil, önümüzdeki birkaç hafta içinde Türkiye'nin ilk nükleer güç reaktöründe ilk çalıştırmayı, yani fiziki çalıştırmayı burada, Türkiye'de, Akkuyu'da gerçekleştirebileceğiz” dedi. Rosatom Genel Müdürü Aleksey Likhachev ise “Akkuyu Projesi, nükleer enerjinin yakın tarihindeki en dikkat çekici projelerinden biri” ifadelerini kullandı.

Antalya'da COP31 kapsamında düzenlenen Dünya Nükleer Günleri'nin ikinci gününde, nükleer enerjinin geleceği ve iklim değişikliğiyle mücadeledeki rolü ele alındı. “İnsanlar ve Gezegen İçin Nükleer Enerji” başlıklı genel oturumda, yeni nükleer yatırımlar, teknolojik gelişmeler ve uluslararası iş birliği görüşüldü. Programda ayrıca küçük modüler reaktörler, nükleer santral inşasında yerel sanayiye sunulan fırsatlar ve dijital teknolojiler gündeme geldi.

AKKUYU'DA İLK ÇALIŞTIRMA YAKIN

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin 2035 yılına kadar ekonomide elektrifikasyon oranını yüzde 35'e çıkarmayı hedeflediğini söyledi. Akkuyu'daki çalışmalara değinen Bayraktar, “Umarım önümüzdeki birkaç hafta içinde Türkiye'nin ilk nükleer güç reaktöründe ilk çalıştırmayı, yani fiziki çalıştırmayı Akkuyu'da gerçekleştirebileceğiz” dedi. Bayraktar, 2040'ta 10 gigavat, 2050'de en az 20 gigavat nükleer kapasite hedeflediklerini belirterek Sinop, Trakya ve küçük modüler reaktör projeleriyle yatırımların süreceğini bildirdi.

50 ÜLKEDEN 700 KATILIMCI

Rosatom Genel Müdürü Aleksey Likhachev, “Akkuyu Projesi, nükleer enerjinin yakın tarihindeki en dikkat çekici projelerinden biri" dedi. Etkinliğe 50 ülkeden 700'ü aşkın kişinin katıldığını açıklayan Likhachev, Rosatom'un 10 ülkede 28 proje yürüttüğünü bildirdi. Dünyada işletilen her altı nükleer reaktörden birinin Rus teknolojisi ve tasarımıyla inşa edildiğini belirten Likhachev, “Nükleer enerjinin önümüzdeki 20 ila 30 yıl içinde küresel enerji sisteminin gelişimine yön veren temel güç ve bu sistemin ana omurgası haline geleceğine inanıyoruz” dedi. Likhachev, dördüncü nesil reaktörler, kapalı nükleer yakıt döngüsü ve yapay zekâ destekli enerji sistemleri üzerinde çalıştıklarını anlattı.

HEDEF BİN 400 GİGAVATI AŞMAK

Dünya Nükleer Birliği Genel Direktörü Sama Bilbao y León, 39 ülkenin 2050 yılına kadar küresel nükleer kapasiteyi üç katına çıkarma taahhüdünde bulunduğunu söyledi. Planların gerçekleşmesi halinde kapasitenin bin 400 gigavatı aşabileceğini belirten Bilbao y León, nükleer enerjinin yalnızca elektrik üretiminde değil, petrokimya, metalürji, deniz taşımacılığı, havacılık yakıtları ve tatlı su üretiminde de kullanılabileceğini ifade etti. Bilbao y León, “Bütün bu eylemleri somut projelere, bu projeleri somut programlara, somut filolara ve nihayetinde enerji sistemlerimize fiilen sağlanan kilovatsaatlere dönüştürelim” çağrısında bulundu.

Dünya Nükleer Birliği Genel Direktörü Sama Bilbao y León

BRICS'TEN ORTAK PROJE ÇAĞRISI

BRICS Nükleer Enerji Platformu Baş Koordinatörü Elzi Pule, enerjiye erişimin yetersiz olduğu ülkelerde özellikle kadınların ve çocukların olumsuz etkilendiğini söyledi. Nükleer teknolojilerin tıp, tarım ve sanayideki kullanımına dikkat çeken Pule, “Profesyonel diyaloğu güçlendireceğiz. Bilgi ve deneyim paylaşımını teşvik etmek ve iş birliğimizi somut girişimlere ve ortak projelere dönüştürmeyi hedefliyoruz” dedi. Pule ayrıca platformun yıllık konferansında gelecek yılın planlarının paylaşılacağını açıkladı.

BRICS Nükleer Enerji Platformu Baş Koordinatörü Elsie Pule
Başlıklar :alparslan bayraktaraleksey likhachevelzi puleakkuyu
Yorumlar

Sitemizde paylaştığınız yorumlar, diğer kullanıcılar için değerli bir kaynaktır. Lütfen farklı görüşlere ve diğer kullanıcılara saygılı olun. Kaba, saldırgan, aşağılayıcı veya ayrımcı ifadeler kullanmaktan kaçının.

Akkuyu'da ilk çalıştırma için haftalar kaldı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar
Dünya Nükleer Birliği Genel Direktörü Sama Bilbao y León
BRICS Nükleer Enerji Platformu Baş Koordinatörü Elsie Pule
1/3
Çerez Tercihleri

Zorunlu çerezler dışındaki tüm kategoriler siz açmadıkça kapalıdır. Seçiminizi dilediğiniz zaman değiştirebilir, verdiğiniz izni geri alabilirsiniz. Çerez Aydınlatma Metni

Zorunlu Çerezler3 çerez

Sitenin çalışması için teknik olarak zorunlu oturum, güvenlik ve yük dengeleme çerezleri.

Çerezin AdıÇerez Saklama Süresi

ARRAffinity

Kullanıcı isteklerinin aynı sunucuya erişebilmesi için tutulur.

Oturum boyunca

kvkk-consent

Çerez tercihinizi saklar.

365 Gün

cf_clearance

Cloudflare güvenlik doğrulamasını saklar.

365 Gün
Her zaman etkin
Analitik Çerezler4 çerez

Ziyaret ve kullanım ölçümü için Google Analytics çerezleri.

Çerezin AdıÇerez Saklama Süresi

_ga

Google Analytics performans ölçümleri için veri tutar.

730 Gün

_gid

Google Analytics performans ölçümlerini yapmak için veri tutar.

1 Gün

_ga_XXXXXXX

Google Analytics oturum durumunu tutar.

730 Gün

_gat

Google Analytics istek sayısını sınırlar.

Oturum boyunca
Pazarlama ve Üçüncü Taraf İçerik5 çerez

Reklam ölçümü ve gömülü üçüncü taraf içerikler için çerezler (Facebook Pixel, YouTube, Google Ads).

Çerezin AdıÇerez Saklama Süresi

_fbp

Facebook Pixel reklam ölçümü ve yeniden pazarlama için kullanılır.

90 Gün

GPS

Gömülü YouTube videolarının tercih ve ölçüm çerezi.

Oturum boyunca

YSC

Gömülü YouTube videolarının tercih ve ölçüm çerezi.

Oturum boyunca

VISITOR_INFO1_LIVE

Gömülü YouTube videolarının tercih ve ölçüm çerezi.

180 Gün

_gcl_au

Google Ads dönüşüm ölçümü için kullanılır.

90 Gün

10 saniye sonra yönlendirileceksiniz...

10 saniye sonra yönlendirileceksiniz...

Hesabınıza giriş yapın.

Hesabınız yok mu?Üye olun.

Bir hesap oluşturarak veya giriş yaparak, kullanım koşullarını kabul etmiş olursunuz, Gizlilik Politikası ve Kullanım Koşullarını okumak için buraya tıklayınız.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya

Fatih Sultan Mehmet