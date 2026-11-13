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Kredi kartı kullananlar dikkat: Borcu bitirmek isterken katlanarak büyümesin

13:39, 13/11/2026, CumaG: Güncelleme: 14:18, 13/11/2026, Cuma
Yeni Şafak
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Türkiye'de kredi kartı harcamaları rekor kırmaya devam ederken, pek çok kişinin farkında olmadan yaptığı o yanlış alışkanlık cebinizdeki parayı sessizce eritmeye devam ediyor.

Türkiye'de kredi kartı kullanımı rekor seviyelere ulaşırken, bilinçsiz tüketim ve asgari ödeme alışkanlığı tüketicileri büyük bir borç sarmalına sürüklüyor. Aylık faiz oranları, vergiler ve bileşik faizin de devreye girmesiyle yıllık bazda yüzde 70'i aşan bir maliyete neden oluyor. Uzmanlar, kart limitini kendi parası gibi görenleri ve nakit çekerek yatırım yapmaya çalışanları bekleyen tehlikelere karşı uyarıyor. İşte kredi kartı kullanımında bütçeleri sarsan hatalar ve güncel tablonun detayları:

Türkiye genelinde kredi kartı kullanımındaki artış, çarpıcı istatistiklerle kendini gösterdi. Yaklaşık 42 milyon banka müşterisinin cebindeki toplam kredi kartı sayısı 155 milyonu geride bırakırken, bu kartlarla yapılan toplam harcama tutarı 3,7 trilyon liraya ulaşarak rekor tazeledi.

• Kişi başına düşen ortalama kart harcaması, sadece bir yıl içinde yaklaşık 65 bin liradan 87 bin 513 liraya yükseldi.

• Kart kullanımındaki bu devasa artışla birlikte, ödenemeyen borçlar ve yasal takip süreçleri de bankacılık sektörünün en önemli gündem maddelerinden biri haline geldi.

Asgari ödeme tuzağı: Yıllık yük yüzde 70'in üzerinde

Kredi kartı limitini bir birikim gibi görerek gelirin üzerinde harcama yapmak ve her ay yalnızca asgari tutarı ödemek, borcu bitirmediği gibi çığ gibi büyütüyor. Dönem borcu 30 bin ile 180 bin lira arasında olan bir tüketici üzerinden yapılan hesaplamalar, tablonun vehametini gözler önüne seriyor:

• Kalan borç bakiyesi üzerinden aylık yüzde 3,75 akdi faiz işletiliyor.

• Bu faiz oranının üzerine yüzde 15 Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV) ile yüzde 15 Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu (KKDF) olmak üzere toplam yüzde 30'luk bir yasal vergi yükü ekleniyor.

• Vergilerle birlikte aylık faiz maliyeti yüzde 4,88 seviyesine çıkıyor.

• Borcun sadece asgari kısmının ödenip kalanının sürekli bir sonraki aya devredilmesi halinde, bileşik faizin de etkisiyle tüketicinin sırtındaki yıllık yük yüzde 70'in üzerine tırmanıyor.

Nakit avans işlemlerinde ise tablo daha da ağır. Güncel verilere göre nakit avanslarda aylık akdi faiz yüzde 4,25, gecikme faizi ise yüzde 4,55 olarak uygulanıyor.

Kredi kartıyla yatırım yapmak doğru mu?

Son dönemde gündeme gelen bir diğer durum da kredi kartı limitleriyle yatırım yapmak. Ancak hesaplamalar bu durumun ciddi bir zarar riski taşıdığını gösteriyor.

Kredi kartıyla internet üzerinden gram altın ya da taksitli bilezik almak popüler bir yöntem gibi görünse de; kuyumcular ile dijital platformlar arasındaki fiyat farkları ve eklenen komisyonlar potansiyel getiriyi eritiyor. Altın fiyatlarının düşmesi halinde tüketici hem yatırımdan zarar ediyor hem de yüksek kredi kartı faizini ödemek zorunda kalıyor.

Tarihleri kaçırmayın, kredi notunuzdan olmayın

Kredi kartı kullanımında hesap kesim tarihi ile son ödeme tarihi arasındaki süre, doğru yönetildiğinde tüketiciye avantaj sağlıyor. Ancak son ödeme tarihinin kaçırılması, faiz hesaplamasının yalnızca gecikilen gün sayısına değil, o ayki tüm ekstre dönemine yayılmasına neden olabiliyor. Üstelik ödemelerdeki bu aksaklıklar, tüketicinin bankacılık siciline işleyerek kredi notunu doğrudan ve olumsuz yönde etkiliyor.


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Başlıklar :türkiyekredi kartıkredi kartı borcuasgari ödeme tuzağıasgari ödemekredi kartı faizi
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Kredi kartı kullananlar dikkat: Borcu bitirmek isterken katlanarak büyümesin
Türkiye'de kredi kartı harcamaları rekor kırmaya devam ederken, pek çok kişinin farkında olmadan yaptığı o yanlış alışkanlık cebinizdeki parayı sessizce eritmeye devam ediyor.
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