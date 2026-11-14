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Ziraat kesenin ağzını açtı

04:00, 14/11/2026, Cumartesi
Yeni Şafak
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Alpaslan Çakar, Mehmet Fatih Kacır, Erdoğan Özegen.

Ziraat Bankası, OSB’lerdeki firmaların düşük karbonlu üretime geçişini ve enerji verimliliğini artırmasını finanse etmek amacıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile KGF iş birliğinde "OSB Yeşil Kredi Paketi"ni hayata geçirdi. KOBİ'ler ve KOBİ dışı işletmeler için 120 aya kadar vade ve KGF kefaleti imkânı sunan bu paketle, yatırım ve işletme kredilerinde önemli limitler tahsis ediliyor.

Ziraat Bankası, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Kredi Garanti Fonu (KGF) iş birliğiyle Organize Sanayi Bölgeleri'nin (OSB) ve bu bölgelerde faaliyet gösteren firmaların yeşil dönüşüm yatırımlarını desteklemek amacıyla "OSB Yeşil Kredi Paketi"ni hayata geçiriyor. Banka, OSB Yeşil Kredi Paketiyle, OSB'lerin ve bünyelerinde faaliyet gösteren firmaların yeşil dönüşüm süreçlerinde finansmana erişimini kolaylaştırmayı hedefliyor. Ziraat Bankası, reel sektörün finansman gereksinimlerine doğrudan karşılık veren ürün ve hizmetler geliştirerek, Türkiye'nin üretim altyapısının dönüşümünü destekliyor.

YATIRIM KREDİSİNDE ÜST LİMİT 500 MİLYON TL

Paketle, OSB tüzel kişilikleri ve bu OSB'lerde faaliyet gösteren firmaların, düşük karbonlu üretim teknolojilerine geçişi, enerji verimliliğinin artırılması, döngüsel ekonomi uygulamalarının yaygınlaştırılmasına yönelik yatırımların finanse edilmesi amaçlanıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın da katıldığı törende imzalanan protokol kapsamındaki paketten, OSB tüzel kişilikleri ile bu OSB'lerde faaliyet gösteren KOBİ ve KOBİ dışı firmalar yararlanabilecek. Sürdürülebilirlik Durum Değerlendirme Raporu sonucuna göre, finansmana konu yatırımın karbon emisyonunu asgari yüzde 15 azaltması ya da enerji verimliliğini asgari yüzde 15 artırması gerekiyor.

OSB Yeşil Kredi Paketi içerisinde geri dönüşüm yatırımları için OSB Sıfır Atık kredisi ve diğer yeşil dönüşüm konuları için OSB Yeşil Dönüşüm Kredi ürünleri bulunuyor. Bu ürünler için KGF kefaleti imkanı da sağlanıyor. Yatırım kredilerinde KOBİ'ler için azami kredi tutarı 100 milyon lira olarak belirlenirken, KOBİ dışı firmalarda azami kredi tutarı 500 milyon liraya kadar belirlenebilecek. İşletme kredilerinde KOBİ'ler için azami kredi tutarı 10 milyon lira olurken, KOBİ dışı firmalarda ise tutar 50 milyon liraya kadar çıkabilecek. Yatırım kredileri azami 120 ay vadeli olarak kullandırılabilecek, 24 aya kadar anapara ödemesiz dönem sağlanabilecek. İşletme kredilerinde ise azami 24 ay vade ve 6 aya kadar anapara ödemesiz dönem uygulanabilecek. Krediler TL veya yabancı para (dolar/avro) cinsinden kullandırılabilecek.

OSB'LER ÜRETİMİN LOKOMOTİFİ

Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, OSB'lerin, güçlü üretim altyapıları ve oluşturdukları ekonomik değerle Türkiye'nin üretim gücünün en önemli merkezleri arasında yer aldığını belirtti. Çakar, "OSB'lerimizin, Türkiye'nin üretim altyapısının lokomotifi olduğunu düşünüyoruz. Yeşil dönüşüm, firmalarımız açısından önemli bir yatırım ve finansman ihtiyacını beraberinde getiriyor. Ziraat Bankası olarak, firmalarımızın bu dönüşümü gerçekleştirebilmelerine destek olmak ve ihtiyaç duydukları finansman kaynaklarını sunmak üzere OSB Yeşil Kredi Paketi'ni hazırladık" diye konuştu.

Sıfır atık yatırımına daha çok destek

  • Kredi Garanti Fonu Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Özegen de sanayinin yeşil dönüşümünü ve kaynak verimliliğini destekleyerek işletmelerin sürdürülebilir üretim kapasitesini güçlendirdiklerine dikkat çekerek, "Ülkemizin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmasında sanayimizin yeşil dönüşümü, kaynakların verimli kullanılması ve çevresel etkilerin azaltılması büyük önem taşıyor. Paketle, OSB'lerimizde faaliyet gösteren işletmelerimizin yeşil dönüşüm ve sıfır atık yatırımlarına destek sunmayı hedefliyoruz" dedi.

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Başlıklar :ziraat bankasıekonomiOSBKredi
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Ziraat kesenin ağzını açtı
Alpaslan Çakar, Mehmet Fatih Kacır, Erdoğan Özegen.
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