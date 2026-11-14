Yeni yatırım ve pazar fırsatı sunuyor

Antalya'da düzenlenen COP31 kapsamında Ticaret Bakanlığı ve Dünya Ticaret Örgütü iş birliğiyle gerçekleştirilen "Finans ve Ticaret Günü" programında konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, iklim politikalarının uluslararası ticaretin kurallarını yeniden şekillendirdiğini belirtti. Ticaretin iklim hedeflerini somut adımlara ve ölçülebilir sonuçlara dönüştürmede hayati rol üstlendiğini ifade eden Bolat, jeopolitik gerilimler, tedarik zinciri aksamaları ve enerji piyasalarındaki dalgalanmalara rağmen iklim, ticaret ve sanayi politikalarının birlikte ilerlemesi gerektiğini kaydetti. Bolat aynı zamanda yeşil dönüşümün yeni pazarlar, ürünler ve yatırımlar için önemli fırsatlar sunduğunu dile getirdi.

GÜVENİLİR TEDARİK AĞLARI KURULMALI

Yenilenebilir enerji teknolojileri, bataryalar, elektrikli araçlar ve enerji depolama sistemlerinin kritik minerallere erişime bağlı olduğunu belirten Ömer Bolat, artan talebin tedarik zincirlerinde kırılganlık oluşturduğuna dikkati çekti. Kritik minerallerin uluslararası ticaret anlaşmaları, yatırım ortaklıkları ve sanayi iş birliğinde giderek daha önemli hale geldiğini ifade eden Bolat, güvenilir tedarik ağlarının kurulması ve temiz teknolojilerin ticaretinin kolaylaştırılması gerektiğini söyledi. Döngüsel ekonominin kaynak verimliliği ve arz güvenliği açısından stratejik önem taşıdığını belirten Bolat, özellikle KOBİ'ler ve gelişmekte olan ekonomiler için uygun maliyetli finansman ve teknoloji transferinin önemine işaret etti. Uluslararası finans kuruluşları, hükümetler ve özel sektörün bu süreçte ortak hareket etmesi gerektiğini vurguladı.

YEŞİL DÖNÜŞÜM ÖNCELİKLERİMİZ ARASINDA

Türkiye'nin yeşil dönüşümü ticaret politikasının temel öncelikleri arasında gördüğünü belirten Bolat, Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği kapsamında yürütülen ekonomik bütünleşmenin bu sürecin şekillenmesinde etkili olduğunu kaydetti. Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda 2021'de Yeşil Mutabakat Eylem Planı'nın kabul edildiğini hatırlatan Bolat, aynı yıl Paris Anlaşması'nın onaylandığını ve 2053 net sıfır emisyon hedefinin açıklandığını anımsattı. Temmuz 2025'te kabul edilen İklim Kanunu ile ulusal karbon fiyatlandırması ve emisyon ticaret sistemi için yasal zemin oluşturulduğunu belirten Bolat, sanayide karbonsuzlaşma, döngüsel ekonomi, sürdürülebilir finans ve temiz enerji alanlarında çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

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DİJİTAL BELGELERLE TİCARET KOLAYLAŞACAK

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, emisyon verileri, çevre sertifikaları ve ticaret belgelerinin dijital ortamda aktarılmasının uluslararası ticarette işlemleri kolaylaştıracağını belirtti. Ortak standartlar ve dijital araçlar sayesinde belgelerin sınır ötesinde karşılıklı kabul görmesi, işletmelerin farklı ülkelerdeki düzenlemelere uyum maliyetlerini azaltabilecek. Özellikle küçük işletmelerin bu uygulamalardan önemli avantaj sağlayacağını vurgulayan Bolat, dijital altyapının ülkeler arasındaki ticari iş birliğini güçlendireceğini ve yeşil dönüşümün daha geniş bir üretici kitlesine yayılmasına katkı sunacağını kaydetti.

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