ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), ekimde aylık bazda yüzde 0,3, yıllık bazda yüzde 6,5 artarak piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti. ABD Çalışma Bakanlığı'nın ekim ayına ilişkin verilerine göre ÜFE, bir önceki aya kıyasla yüzde 0,3 yükseldi.
Aylık artış beklentinin altında kaldı
Piyasa beklentisi, üretici fiyatlarının aylık bazda yüzde 0,4 artması yönündeydi. ÜFE, eylülde yüzde 1,4 artış kaydetmişti.
Yıllık artış yüzde 6,5 oldu
Üretici fiyatlarında yıllık bazdaki artış ekimde yüzde 6,5 olurken, piyasa beklentisi yıllık üretici enflasyonunun yüzde 6,6 olması yönündeydi. ÜFE, eylülde yıllık bazda yüzde 6,3 yükselmişti.
Endeks, ekim ayında yıllık bazda Kasım 2022'den bu yana en yüksek artışını kaydetti.
Çekirdek ÜFE beklentilere paralel
Değişken gıda ve enerji fiyatlarını içermeyen çekirdek ÜFE, ekimde aylık bazda yüzde 0,3, yıllık bazda yüzde 5 arttı. Çekirdek ÜFE aylık ve yıllık bazda piyasa beklentileri doğrultusunda gerçekleşirken, eylülde aylık bazda yüzde 0,8, yıllık bazda yüzde 5 artmıştı.
ÜFE, üretimde kullanılan girdilerin fiyatlarını ölçerek nihai ürün fiyatlarına ve manşet enflasyona ilişkin ipuçları veriyor. ABD Merkez Bankası ise para politikası kararlarında ÜFE dahil tüm enflasyon göstergelerini takip ediyor.
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