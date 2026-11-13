Nükleer enerji hedefi gençlerle gerçeğe döner

Antalya'da düzenlenen Dünya Nükleer Günleri, nükleer enerjinin geleceğine ilişkin uluslararası görüşmelere ev sahipliği yapıyor. Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un düzenlediği etkinlikte, enerji ihtiyacındaki artış, yeni teknolojiler ve nitelikli personel yetiştirilmesi ele alındı. COP31 kapsamında gerçekleştirilen programda, nükleer enerjinin karbon salımını azaltmadaki rolüne dikkat çekildi. Dünya Nükleer Birliği Genel Direktörü ve Dünya Nükleer Üniversitesi Başkanı Sama Bilbao y León, küresel nükleer enerji yatırımlarının hızlandığını söyledi. Bilbao y León, “Üç yıl önce COP28'de 22 ülke, küresel nükleer kapasiteyi 2050 yılına kadar üç katına çıkarma bildirgesini imzaladı. Bugün bu sayı 39 ülkeye ulaştı. Dünya Nükleer Görünüm Raporumuz, hükümetlerin bütün taahhütleri ve hedefleri gerçekleşirse 2050 yılında küresel nükleer kapasitenin 1400 gigavatı aşacağını gösteriyor” dedi.

TALEP HIZLA ARTIYOR

Rusya Federasyonu Ekonomik Kalkınma Bakanı Maksim Reshetnikov, sanayileşme, kentleşme ve yapay zekâ teknolojilerinin elektrik ihtiyacını artırdığını belirtti. Reshetnikov, “İklim değişikliğiyle mücadeleyi ve sera gazı emisyonlarının azaltılmasını, aynı zamanda artan enerji talebiyle nasıl bağdaştıracağımız, bugün gündemimizdeki en önemli sorulardan biri” dedi. Rusya'nın 2060 yılında karbon nötrlüğüne ulaşmayı hedeflediğini söyleyen Reshetnikov, “Bugün ülkemizde üretilen elektriğin yaklaşık beşte biri nükleer güç santrallerinden sağlanıyor. Rosatom, 13 ülkede 40'tan fazla nükleer güç ünitesinin inşasını yürütüyor” ifadelerini kullandı.

FİKİRLER GERÇEK OLACAK

Rosatom Genel Müdürü Aleksey Likhachev, programın Gençlik Günü ile başlamasının önemine dikkat çekti. Likhachev, “Bugün üzerinde konuşacağımız tüm planları ve hayata geçirmeyi hedeflediğimiz fikirleri gerçeğe dönüştürecek olanlar gençlerimizdir” dedi. Gençlerin beklentilerini öğrenmek istediklerini belirten Likhachev, “Sizleri nelerin heyecanlandırdığını, hangi zorlukları üstlenmeye hazır olduğunuzu ve nasıl bir nükleer enerji sektörü hayal ettiğinizi anlamak istiyoruz” diye konuştu.