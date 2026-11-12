Dünya Katılım Bankasının haziran ayında uluslararası yatırımcılara ihraç ettiği 100 milyon dolarlık sukuk, gong töreninin ardından Viyana Borsası'nda (Wiener Boerse) işlem görmeye başladı.

İhracın gerçekleştirilmesi ve sonrasındaki gerekli uyumlulukların tamamlanmasının ardından sukuk, ikincil bir piyasa olarak Viyana Borsası'nda yatırımcıların alım-satım işlemlerine açıldı.

Basel III uyumlu sukuk ihracı

Dünya Katılım, uluslararası sermaye piyasalarında 100 milyon dolar tutarındaki Basel III kriterlerine uygun Additional Tier 1 (AT1) sukuk ihracını haziran ayında başarıyla gerçekleştirdi.

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Faaliyete geçmesinin üzerinden henüz yaklaşık iki buçuk yıl geçmişken banka, Goldman Sachs International'ın tek aracı kurum (Sole Lead Manager) olarak görev aldığı Tier 1 sukuk ihracını, uluslararası sermaye piyasalarında yoğun yatırımcı ilgisiyle tamamladı.

Faaliyet başlangıcından itibaren geçen süre dikkate alındığında Dünya Katılım, dünyada Tier 1 sukuk ihracı gerçekleştiren en genç bankalardan biri olarak önemli bir başarıya imza attı.

Uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch tarafından haziran ayında değerlendirilen bankanın kredi notu görünümü pozitif olarak teyit edildi.

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Dünya Katılım Bankası Genel Müdürü İkram Göktaş

Dünya Katılım Bankası Genel Müdürü İkram Göktaş, faaliyete başlamalarının henüz üçüncü yılında 100 milyon doları tutarındaki Basel III uyumlu Tier 1 sukuk ihracını başarıyla tamamlamalarının ardından, gong töreniyle ihracın Viyana Borsası'nda kote edilmesinin gurur verdiğini belirtti.

Göktaş, bu gelişmenin bankayı büyütürken katılım bankacılığını da büyütme ve ülke ekonomisinde değer sağlama gayesinin somutlaştığı çok kıymetli bir adım olduğunu kaydetti.

Kısa bir sürede ülkeyle sınırlı kalmayarak dünya piyasalarında da boy göstermeye başladıklarını aktaran Göktaş, "Sağlam bir temel üzerine inşa ettiğimiz bankamızın, kuruluş vizyonumuza ve ismimize uygun bir şekilde dünyaya açılıyor olması bizleri gerçekten mutlu ediyor. Nitekim bu işlemle, faaliyet süresi bakımından Tier 1 sukuk ihracı gerçekleştiren dünyanın en genç bankaları arasında yer almanın gururunu yaşıyoruz. Finans piyasalarında güven kazanmak kolay olmasa da, bu işlem bizlere bu güveni hem de uluslararası yatırımcı nezdinde kısa sürede sağladığımızı göstermesi açısından son derece kıymetli. Ayrıca yalnızca ülkemize değil, Türk katılım bankacılığına da katkı sunmanın haklı gururunu yaşıyoruz. İnşallah çalışmalarımız bu doğrultuda devam edecektir." ifadelerini kullandı.