İlk başvurulardaki artış
ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 7 Kasım'da sona eren haftada önceki haftaya kıyasla 9 bin kişi arttı ve 200 bine yükseldi.
ABD Çalışma Bakanlığının işsizlik maaşı başvurularına ilişkin açıkladığı haftalık verilere göre rakam, piyasa beklentisi olan 194 binin (194000) üzerinde gerçekleşti.
Önceki hafta verileri
İşsizlik maaşı başvurularına ilişkin önceki haftanın verisi 189 binden 191 bine revize edildi. Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuru sayısı ise değişmeyerek 195 bin 250 oldu.
Devam eden başvurular
Devam eden işsizlik maaşı başvurularının sayısı, 31 Ekim'de sona eren haftada önceki haftaya kıyasla 20 bin azalarak 1 milyon 697 bine geriledi.
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