33 ülkeden halka acil durum ve gıda stoku uyarısı: 4 ana sebep ortaya çıktı

21. yüzyılın ilk çeyreğinde peş peşe yaşanan olağanüstü gelişmeler, dünyayı eşi benzeri görülmemiş bir hazırlığa itiyor. Pandeminin şokunu henüz üzerinden atan insanlık, şimdi de ABD ve 17 Avrupa ülkesinin de aralarında bulunduğu 33 ülkenin peş peşe yayımladığı "acil durum" rehberleriyle sarsıldı. Hükümetlerin "Evinizde nakit para, el feneri, mum, pil ve gıda bulundurun" uyarıları, Newsweek dergisinin "Global bir kriz mi geliyor?" manşetiyle birleşince tüm dünyada soru işaretlerine neden oldu.