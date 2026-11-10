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Dev market zinciri iflasın eşiğinde: 600 şubesinde kepenk indirebilir

11:15, 10/11/2026, Salı
AA
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Dev indirim marketini için 10 günlük geri sayım başladı.

İngiltere'nin en büyük indirim market zincirlerinden Poundland, ABD merkezli sahibi Gordon Brothers ile yaşanan finansman krizi ve tedarik sorunları nedeniyle kayyum ve iflasın eşiğine geldi. 50 milyon sterlinlik kaynağa erişimi kesilen şirketin yaklaşık 600 mağazasının parça parça satılması ve 11 bini aşkın çalışanın işsiz kalması riski gündemdeki yerini koruyor.

İngiliz perakende sektörünün en bilinen markalarından biri olan Poundland'in yaşadığı derin finansman krizi, ülkedeki yüksek cadde (high street) ekonomisini ve tedarik zincirini alarm durumuna geçirdi. Şirketin yönetim kurulu ile ABD'li yatırım fonu Gordon Brothers arasındaki gerilim adli makamlara ve İngiltere Parlamentosu'na taşındı.

50 MİLYON STERLİNLİK NAKİT AKIŞI KESİLDİ

Şirketin sahibi konumundaki US yatırım fonu Gordon Brothers'ın, Poundland'in 50 milyon sterlinlik kredi tesisine erişimini durdurması operasyonları durma noktasına getirdi. Tedarikçilere ödeme yapmakta zorlanan zincirin raf stokları tükenirken, şirket alacaklıların icra takibini durdurmak amacıyla Yüksek Mahkeme'ye başvurarak 10 günlük geçici koruma (kayyum ön hazırlığı) kararı aldırdı.

1 STERLİNE SATIN ALINMIŞTI: KURTARMA TEKLİFİ REDDEDİLDİ

Haziran 2025'te Polonyalı Pepco grubundan sadece 1 sterline satın alınan Poundland için sunulan kurtarma tekliflerinin Gordon Brothers tarafından reddedilmesi büyük tepki topladı. Şirketi tek parça halinde tutmayı hedefleyen Martin Property Group'un satın alma teklifinin ön ödeme anlaşmazlığı nedeniyle reddedildiği, yatırım fonunun mağazaları parça parça satarak borçlarını tahsil etmeyi hedeflediği öne sürülüyor.

30 BİN KİŞİ ETKİLENEBİLİR

Poundland çalışanlarının üye olduğu Usdaw sendikası, 11 binden fazla mağaza çalışanının yanı sıra tedarik zinciriyle birlikte toplamda 30 bine yakın kişinin bu çöküşten etkileneceğini belirtti. Gordon Brothers yöneticileri İngiltere Parlamentosu İş Dünyası Seçim Komitesi karşısında ifade vermeye çağrılırken, aralarında Tesco'nun da bulunduğu rakip market zincirlerinin bazı Poundland mağazalarını satın almak için devrede olduğu kaydediliyor.


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Başlıklar :poundlandgordon brothersiflaskayyumi̇ngiltere
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Dev market zinciri iflasın eşiğinde: 600 şubesinde kepenk indirebilir
Dev indirim marketini için 10 günlük geri sayım başladı.
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