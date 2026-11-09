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KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman: Kıbrıs için oyun değiştirici bir öneri sunduk

23:32, 09/11/2026, Pazartesi
AA
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Erhürman, görüşmelerin pozitif bir havada geçtiğini belirtti.

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, BM öncülüğünde GKRY Lideri Nikos Hristodulidis ile gerçekleştirdikleri üçlü görüşmede Kıbrıs'taki sürecin dinamiklerini değiştirebileceğini düşündüğü yeni bir öneri sunduklarını açıkladı. Önerinin içeriğini şimdilik paylaşmayacaklarını belirten Erhürman, muhataplarına değerlendirmeleri için zaman tanımak istediklerini söyledi. Görüşmede iki yeni sınır kapısının açılması, ortak afet müdahale mekanizmasının kurulması ve iki toplumlu eğitim programının yeniden başlatılması gibi konularda uzlaşmaya varıldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Lideri Nikos Hristodulidis ile yaptıkları üçlü görüşmeyle ilgili "Kıbrıs için yeni ve oyun değiştirici bir öneri sunduk." ifadesini kullandı.

Erhürman'dan üçlü görüşmeye ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı Erhürman, Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi'nde düzenlediği basın toplantısında, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs Şahsi Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar öncülüğünde GKRY lideri Nikos Hristodulidis ile yaptıkları üçlü görüşmeye dair açıklamalarda bulundu.

Erhürman, bugünkü görüşmede, açılmasında karar kılınan 2 sınır kapısı başta olmak üzere, eğitim ve kültürel miras konularındaki mutabakat ile 2017 Crans-Montana sürecinden beri devam eden durağanlığa kıyasla sürecin ileriye taşındığını kaydetti.

"Mutevazı fakat ileriye doğru atılmış adımlar"

Bugün yapılan görüşme ve alınan kararları mutevazı fakat ileriye doğru atılmış adımlar olarak gördüğünü söyleyen Erhürman, gündemlerinde olan diğer sınır kapıları ile ara bölgedeki iki toplumlu Pile köyüne ulaşımın, BM Genel Sekreteri Guterres'in katılımıyla gelecek haftalarda yapılacak üçlü görüşmelerde ele alınacağını aktardı.

Erhürman, BM tarafından hazırlanan ve ara bölgedeki askeri işbirliği ile mayın temizliğini düzenleyen askeri mekanizma önerisinin Rum tarafınca kabul görmediğini aktararak, Eğitim Teknik Komitesi'nin tamamlamak üzere olduğu çalışmaya ilişkin önerinin de GKRY tarafından düşünme ihtiyacı gerekçesiyle sonuçsuz kaldığını anlattı.

Rum tarafı ile üzerinde mutabakata varılan uzlaşma konuları

Görüşmelerin pozitif bir havada geçtiğini belirten Erhürman, Rum tarafı ile üzerinde mutabakata varılan uzlaşma konularını da şöyle sıraladı:

"Akıncılar ve Gemikonağı'ndan yeni iki sınır kapısı açılması, BM Genel Sekreteri'nin önerisi ve Kıbrıs Rum tarafının Mart 2025 tarihli taslağı temel alınarak ortak afet müdahale mekanizmasını kurmak üzere ilgili teknik komite görevlendirilmesi, iki toplumlu eğitim programının (Imagine Project), Eğitim Teknik Komitesi'nin himayesinde ve komitenin belirleyeceği çerçevede yeniden başlatılması, eski eserlere dair veri paylaşımı inisiyatifi hayata geçirilecek. Maruni kiliseleri ile bir Ermeni manastırının restorasyonu ve Çevre Teknik Komitesi’nin hazırladığı üç çevre projesinin tamamlanması."

"Kıbrıs için oyun değiştirici bir öneri sunduk"

Erhürman, BM öncülüğünde Hristodulidis ile yaptıkları üçlü görüşmeye ilişkin sürecin dinamiklerini tümden değiştirebilecek bir öneri ile gittiklerini anlatarak, "Kıbrıs için yeni ve oyun değiştirici bir öneri sunduk. Yeni ve aslında bayağı bir oyun değiştirici olabilecek, yaklaşımları etkileyebilecek bir öneri yaptık. Bunun hemen bugün kabul edilmesini bekliyor muyduk? İlk duyulan şey hemen kabul edilmeyebilir. Ama çok alışılmış olmayan bir şey yaptığımı düşünüyor ve bu yeni öneriyi çok önemsiyorum." ifadelerini kullandı.

Üzerinde çalışılabilmesi için yeni öneriyi kamuoyuna şimdilik açıklamayacağını dile getiren Erhürman, "Bu konuda muhatabımıza zaman tanımak istiyoruz." dedi.


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Başlıklar :BMKKTCTufan Erhürman
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KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman: Kıbrıs için oyun değiştirici bir öneri sunduk
Erhürman, görüşmelerin pozitif bir havada geçtiğini belirtti.
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