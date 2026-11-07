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KKTC Başbakanı Üstel: Egemen eşitliğimizin tescili çözümün ön şartıdır

12:44, 07/11/2026, Cumartesi
DHA
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Kıbrıs konusundaki açıklamalarına ilişkin, “Biz Türkiye ile aynı yoldayız ve aynı hedefe sahibiz. Hedefimiz, Ada'daki iki devletin egemen eşitlik temelinde yan yana, barış ve güven içinde yaşamasıdır” dedi. Üstel, Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğinin ve eşit uluslararası statüsünün tescil edilmesinin adil ve kalıcı bir çözümün ön şartı olduğunu bildirdi.

KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın KKTC ziyaretinin ardından Kıbrıs meselesine ilişkin yaptığı açıklamaları değerlendirdi. Üstel, Bakan Fidan ile gerçekleştirdikleri görüşmede Kıbrıs meselesindeki son gelişmeleri ve gelecekteki diplomatik temaslarda izlenecek tutumu ele aldıklarını belirtti. Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğinin ve eşit uluslararası statüsünün tescil edilmesinin adil ve kalıcı bir çözümün ön şartı olduğunu vurgulayan Üstel, “Biz Türkiye ile aynı yoldayız ve aynı hedefe sahibiz. Hedefimiz, Ada'daki iki devletin egemen eşitlik temelinde yan yana, barış ve güven içinde yaşamasıdır” ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE, KKTC'NİN TANINMASINI SAVUNMAYA DEVAM EDECEK'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda uluslararası topluma yaptığı KKTC'yi tanıma çağrısını hatırlatan Üstel, Hakan Fidan'ın da aynı vizyonu yeniden gündeme getirmesinin önemli olduğunu söyledi. Üstel, “Sayın Fidan'ın bu vizyona yeniden atıfta bulunması, Türkiye'nin Kıbrıs Türk halkının eşit uluslararası statüsünün tescilini ve KKTC'nin tanınmasını uluslararası platformlarda savunmayı sürdüreceğinin açık ifadesidir” dedi.

'RUM YÖNETİMİ BU AÇIKLAMALARI İYİ OKUMALI'

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ni (GKRY) de eleştiren Üstel, Rum tarafının Kıbrıs konusunda uzlaşmaz tutumunu sürdürdüğünü savundu. Spor, kültür, sanat, ekonomi ve ticaret alanlarında Kıbrıs Türk halkına yönelik kısıtlamaların devam ettiğini ifade eden Üstel, GKRY'nin silahlanma politikalarının bölgesel barış ve istikrar açısından tehdit oluşturduğunu kaydetti. Üstel, “Rum yönetimi, Sayın Fidan'ın açıklamalarını iyi okumalıdır. Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği ve konuyla ilgili diğer ülkeler de bu açıklamalarda ortaya konan tutumu dikkate almalıdır” diye konuştu.

'İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM KALICI BARIŞIN TEMELİDİR'

KKTC'de federasyon temelinde çözüm arayışını savunan kesimlere de eleştiriler yönelten Üstel, Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsünün göz ardı edilemeyeceğini belirtti. Ada'da kalıcı barışın ancak iki devletin egemen eşitlik temelinde iyi komşuluk ilişkileri geliştirmesiyle sağlanabileceğini vurgulayan Üstel, “Gerçeklerin idrak edilmesi Kıbrıs'ta ve Doğu Akdeniz'de kalıcı barış ve istikrar için şarttır. İki devletin egemen eşitlik temelinde iyi komşuluk ilişkileri kurması, her iki halkın güvenliğine ve bölgesel iş birliğine katkı sağlayacaktır” ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE İLE YAKIN İSTİŞARE İÇİNDEYİZ'

Başbakan Üstel, açıklamasının sonunda Hakan Fidan'a KKTC ziyareti ve Cumhuriyet'in 43'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla ilettiği kutlama mesajı için teşekkür etti. Üstel, “Anavatan ve garantör devlet Türkiye ile yakın istişare içinde halkımızın hak ve menfaatlerini her platformda savunmaya devam edeceğiz” dedi.

Başlıklar :KKTCTürkiyeAda
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KKTC Başbakanı Üstel: Egemen eşitliğimizin tescili çözümün ön şartıdır
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel.
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