17 uçak acil iniş yaptı

Avrupa'yı hedef alan siber hibrid savaş, marketler, enerji tesisleri ve sağlık kurumlarının ardından ulaşıma da sıçradı. Avrupa havacılığı dün peş peşe gelen bomba ihbarlarıyla alarma geçti. Dublin-Roma seferini yapan Aer Lingus uçağı Fransa’ya yönlendirilirken, Helsinki-Roma uçağına İtalyan savaş uçakları eşlik etti. Bulgaristan’da üç uçak acil iniş yaptı. Dün en az 17 uçuşun hedef alınması, Avrupa genelinde güvenlik endişelerini artırdı. Avrupa hava sahasında peş peşe yaşanan bomba ihbarları havacılık sektörünü yeniden kaosa sürükledi. Farklı ülkelerden havalanan yolcu uçakları, gelen güvenlik uyarıları üzerine rotalarını değiştirmek ve acil iniş yapmak zorunda kaldı. İrlanda merkezli Aer Lingus’un Dublin-Roma seferini yapan uçağı, uçuş sırasında gelen bomba ihbarı üzerine Fransa’ya yönlendirilirken, Helsinki-Roma seferini yapan Finnair uçağına İtalyan savaş uçakları eşlik etti. Bulgaristan’da ise Kopenhag, Madrid ve Londra çıkışlı üç uçak bomba alarmları nedeniyle Sofya ve Filibe havalimanlarına indirildi. Milano-Varşova seferini yapan bir başka uçağın da güvenlik gerekçesiyle Viyana’ya yönlendirildiği bildirildi. Avrupa genelinde art arda yaşanan olaylar, kıta havacılığında geniş çaplı bir güvenlik krizine ilişkin endişeleri artırdı.

DUBLİN-ROMA UÇAĞI FRANSA’YA İNDİ

Güvenlik alarmının en dikkat çekici adreslerinden biri Dublin-Roma seferini yapan Aer Lingus uçağı oldu. Dün, Dublin’den havalanan EI420 sefer sayılı uçak, yaklaşık 90 dakika sonra havacılıkta genel acil durum anlamına gelen 7700 kodunu gönderdi. Bunun üzerine uçak, Fransa'nın Normandiya bölgesindeki Évreux Hava Üssü’ne yönlendirildi. Fransız makamlarının gelişmeleri yakından takip ettiği açıklanırken, uçaktaki yolcular büyük panik yaşadı. Daily Mail’e konuşan bir yolcu, pilotun başlangıçta teknik bir arıza yaşandığını duyurduğunu, inişin ardından ise uçuşa yönelik bir güvenlik tehdidi bulunduğunun bildirildiğini aktardı. Aynı saatlerde Helsinki-Roma seferini yapan Finnair uçağı da İtalyan savaş uçaklarının refakatinde Roma Fiumicino Havalimanı’na güvenli şekilde indirildi.

BULGARİSTAN’DA ÜÇ UÇAKTA PANİK

Bomba ihbarlarının yoğunlaştığı ülkelerden biri de Bulgaristan oldu. Yerel basına yansıyan bilgilere göre Kopenhag ve Madrid’den gelen iki Ryanair uçağı Sofya’ya, Londra Stansted’den havalanan üçüncü uçak ise Filibe’ye yönlendirildi. Milano-Varşova seferini yapan bir uçağın Viyana’ya indirilmesi de Avrupa genelindeki alarmın boyutunu ortaya koydu. İtalya haber ajansı ANSA, söz konusu uçuşta da bomba ihbarı yapıldığını duyurdu.

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SALZBURG’DA HAVALİMANI OPERASYONU

Avusturya'nın Salzburg kentindeki havalimanında, dün alınan ihbar nedeniyle geniş çaplı polis operasyonu başlatıldı. Polis ekipleri, havalimanının araç ve bina girişlerindeki güvenlik kontrollerini sıkılaştırdı. Polonya'nın ulusal hava yolu şirketi LOT'un başkent Varşova'daki Chopin Havalimanı'ndan Paris'e gerçekleştirdiği seferde kullanılan uçakla ilgili ihbar üzerine güvenlik prosedürleri uygulandı.

İHBARLAR ARAŞTIRILIYOR

Dün, Kopenhag ve Milano havalimanlarının yanı sıra, Halsinki-Viyana ve Selanik-Milano seferlerini yapan iki uçak için yapılan 4 ihbar asılsız çıktı. İhbarların hibrit saldırı olup olmadığı ve arkasında kimlerin bulunduğu araştırılıyor.

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