Belçika'da 20 bin aileyi etkileyen elektrik kesintisi: Hastanede tüm işlemler iptal edildi

Rusya'nın İHA saldırısı Kiev yakınlarında depoyu ateşe verdi

Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarındaki bir yerleşim alanında bulunan ticari depoya Rusya tarafından İHA saldırısı düzenlendiği bildirildi. Saldırının ardından depoda yangın çıktı. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken, yangından yükselen alev ve dumanlar kameraya yansıdı. Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarındaki bir yerleşim alanında bulunan ticari depo, Rusya tarafından düzenlendiği bildirilen insansız hava aracı (İHA) saldırısının hedefi oldu. Saldırının ardından depoda yangın çıktı. Depodan yükselen alevler ve yoğun duman çevrede görüntülendi. İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı.