Rusya duyurdu: Ukrayna'da lojistik ve enerjiyi vurduk
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Harkiv ve Dnipropetrovsk bölgelerindeki enerji altyapısı, lojistik merkezleri ve Karadeniz'deki bir gemiyi İHA'larla hedef aldığını açıkladı. Gece boyu süren karşılıklı saldırılarda Rus hava savunma sistemlerinin 496 Ukrayna İHA’sını imha ettiği bildirildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Harkiv ve Dnipropetrovsk bölgelerindeki enerji ve lojistik altyapı tesislerine insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlediğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun gece boyunca Ukrayna'nın enerji tesislerine, lojistik merkezlerine ve Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçları doğrultusunda kullanılan gemilere yönelik İHA saldırılarını sürdürdüğü belirtildi.
Ayrıca, Karadeniz'de Odessa'nın 52 kilometre güneybatısında, askeri malzeme taşıyan bir kuru yük gemisinin vurulduğu ifade edildi.
Bakanlığın bir diğer açıklamasında yerel saatle dün 20.00’den bu sabah 8.00’a kadar başta Moskova ve çevresi olmak üzere Rus hava savunma sistemlerinin 496 Ukrayna İHA’sını imha ettiği bildirildi.