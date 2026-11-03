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Londra’daki turizm fuarında İsrail standına Filistin protestosu: Suç mahallidir girilmez

Londra’daki turizm fuarında İsrail standına Filistin protestosu: Suç mahallidir girilmez

18:41, 03/11/2026, Salı
AA
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Londra’daki turizm fuarında İsrail standına Filistin protestosu: Suç mahallidir girilmez
Eylemciler, İsrail’in turizm tanıtımına tepki göstererek Filistin’e destek çağrısı yaptı.

İngiltere’nin başkenti Londra’da düzenlenen World Travel Market (WTM) Uluslararası Turizm Fuarı’nda iki Filistin destekçisi, İsrail standında eylem gerçekleştirdi. Standı “Suç mahallidir girilmez” şeridiyle kapatan eylemciler, “Her yerleşim yeri savaş suçudur” yazılı pankart açarak işgal altındaki Filistin topraklarında kurulan İsrail yerleşimlerini protesto etti. Güvenlik görevlileri tarafından sürüklenerek dışarı çıkarılan eylemcilerin ardından fuar merkezi önünde de Filistin’e destek gösterisi düzenlendi.

İngiltere'deki World Travel Market (WTM) Londra Uluslararası Turizm Fuarı'nda iki eylemci, "Suç mahallidir girilmez" şeridi çektikleri İsrail standında "Her yerleşim yeri savaş suçudur" yazılı pankart açarak işgal altındaki Filistin toprakları gasbedilerek kurulan İsrail yerleşimlerini protesto etti.

Standa şerit çektiler: Her yerleşim yeri savaş suçudur

Londra'daki bir fuar merkezinde düzenlenen etkinlikte İsrail turizmini tanıtmak için kurulan standa gelen iki Filistin destekçisi protestocu, işgal altındaki Filistin toprakları gasbedilerek kurulan İsrail yerleşimlerine karşı eylem yaptı.

Standa "Suç mahallidir girilmez" şeridi çeken eylemciler, "Her yerleşim yeri savaş suçudur" yazılı pankart açtı.

Erkek eylemci İsrail turizm standında yaptığı konuşmada, "İsrail, 3 yıldır Gazze'de soykırım yapıyor. Yine de bugün başkentimizde çalınan Filistin toprakları üzerinde turizmin tanıtımını yapıyor." ifadelerini kullandı.

"İsrail her gün soykırım yapıyor"

Kadın eylemci ise "Burası suç mahallidir. İsrail 3 uzun yıldır işlediği soykırımın sonuçlarına katlanmalıdır. Buradaki herkes utanmalı. Onların adına soykırım yapılmasına izin veriyorlar. İsrail her gün soykırım yapıyor. Yüz binlerce Filistinli katledildi. Filistinliler insan haklarını hak ediyor." diye konuştu.

İki eylemci İsrail standına gelen güvenlik görevlileri tarafından sürüklenerek dışarı çıkarıldı.

Öte yandan fuar merkezinin dışında da Filistin'e destek eylemi düzenlendi. Burada toplanan eylemciler Filistin'e destek sloganları atarak İngiltere'nin İsrail'e desteğinin sona ermesini istedi.

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Başlıklar :İngiltereisrailLondraLondra Turizm Fuarı
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