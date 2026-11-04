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Avrupa'da Trump kaybederse endişesi

Avrupa'da Trump kaybederse endişesi

04:00, 04/11/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
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Avrupa'da Trump kaybederse endişesi
Demokratların Kongre’de çoğunluğu ele geçirmesi Avrupa için hemen daha ılımlı bir Washington anlamına gelmeyebilir.

Avrupa ülkeleri, dün ABD’de yapılan Kongre ara seçimlerinde Başkan Donald Trump liderliğindeki Cumhuriyetçilerin muhtemel bir güç kaybına temkinli yaklaşıyor.

Politico’nun haberine göre, Avrupalılar ABD’deki ara seçimlerde Demokratların Kongre’nin kontrolünü ele geçirmesi halinde Trump’ın ilerleyen dönemde Avrupa ile çeşitli konularda yaşanan ihtilaflara yönelerek baskılarını artırmasından endişe ediyor. Demokratların Kongre’de çoğunluğu ele geçirmesi Avrupa için hemen daha ılımlı bir Washington anlamına gelmeyebilir. Eski Münih Güvenlik Konferansı Başkanı Wolfgang Ischinger, Avrupalıların transatlantik ilişkilerin ısınacağını varsaymasının hata olacağını söyledi.

“Ben tam tersinin yaşanacağını düşünüyorum” diyen Ischinger, Demokrat zaferini kutlamanın “zehirli” olacağını belirterek Avrupalıları ölçülü davranmaya ve Beyaz Saray’a bahane vermemeye çağırdı. George W. Bush döneminin son ABD NATO Daimî Temsilcisi Kurt Volker de büyük bir politika değişikliği beklenmemesi gerektiğini söyledi. Demokratlar Ukrayna ve NATO konusunda daha destekçi olacak olsa da Trump’a ne yapacağını dikte edemeyeceklerini, ödenekleri onaylasalar bile Trump’ın “Bu parayı harcamak zorunda değilim” diyebileceğini belirtti. Volker, Trump’ın “pocket rescission” yöntemine daha fazla başvurabileceğini ve Kongre soruşturmalarının siyasi bir sirk yaratacağını öngördü.

AL-SAYED İLK MÜSLÜMAN SENATÖR OLABİLİR

Öte yandan, ABD'de yaklaşık 210 milyon kayıtlı seçmen, ABD Başkanı Donald Trump'ın görev süresinin ikinci yarısında Kongre'nin kontrolünü belirlemek üzere ara seçimler için sandık başına gitti. Seçimlerde Temsilciler Meclisi'nin 435 sandalyesinin tamamı ile Senato'daki 35 sandalye için oy kullanıldı. Temsilciler Meclisi'nde mevcut durumda çoğunluk 218 sandalye ile Cumhuriyetçilerin elinde bulunurken, Demokratlar ise 214 sandalyeye sahip. Meclis'te 1 bağımsız üye Cumhuriyetçilerle hareket ederken, 2 sandalye ise boş durumda yer alıyor. Toplam 435 sandalyeli Meclis'te kontrolü ve çoğunluğu sağlamak için 218 sandalyelik eşiğe ulaşılması gerekiyor. Senato seçimleri sürecinde güçlü bir kampanya yürüten Michigan eyaletinin Müslüman Adayı Abdul Al-Sayed’in ABD tarihinin ilk Müslüman Senatörü olma şansının yüksek olduğu ifade ediliyor. Michigan'da 5 Ağustos'ta yapılan ön seçimleri kazanarak Demokrat Partinin adayı olan Mısır asıllı Al-Sayed, konuşmalarında sık sık ülkedeki ekonomik duruma dikkat çekti.


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Başlıklar :ABDAvrupaSeçim
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