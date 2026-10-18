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ABD ara seçimleri öncesi kritik anket ortaya çıktı: Trump'ı endişelendiren sonuçlar

ABD ara seçimleri öncesi kritik anket ortaya çıktı: Trump'ı endişelendiren sonuçlar

Tuba Fıçıcı
10:51, 18/10/2026, PazarG: Güncelleme: 13:57, 18/10/2026, Pazar
Yeni Şafak
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ABD ara seçimleri öncesi kritik anket ortaya çıktı: Trump'ı endişelendiren sonuçlar
Demokratların motivasyonu yüksek, Trump'a destek yüzde 30'a geriledi

ABD siyasetinde gözler 3 Kasım'daki kritik ara seçimlere çevrilirken, açıklanan son anketler Başkan Trump ve Cumhuriyetçi Parti cephesinde alarm zillerinin çaldığına işaret ediyor. Demokratların Temsilciler Meclisi yarışında 8 puan farkla öne geçtiği araştırmada, Trump'ın onay oranı ise ikinci döneminin en düşük seviyesi olan yüzde 30'a çakıldı.

Amerika Birleşik Devletleri'nde 3 Kasım'da gerçekleştirilecek 2026 ara seçimlerine kısa bir süre kala Pew Research Center tarafından yapılan yeni bir anket, Temsilciler Meclisi yarışında Demokratların Cumhuriyetçilere karşı 8 puanlık bir avantaja sahip olduğunu gösterdi.
28 Eylül-4 Ekim tarihleri arasında, 3 bin 917'si kayıtlı seçmen olmak üzere toplam 5 bin 62 yetişkinle yapılan araştırmaya göre, kayıtlı seçmenlerin yüzde 44'ü Demokrat adayları, yüzde 36'sı ise Cumhuriyetçi adayları destekleyeceğini belirtiyor.
Araştırmanın öne çıkan bulguları, seçmen motivasyonu ve Trump'ın görev performansı etrafında şekilleniyor:

• Demokratlarda Yüksek Motivasyon

Demokrat seçmenlerin seçimlere katılım isteği Cumhuriyetçileri geride bıraktı. Kongre'de hangi partinin çoğunluğu sağlayacağını "gerçekten önemli" bulan Demokratların oranı yüzde 78 iken, bu oran Cumhuriyetçilerde yüzde 69'da kaldı (2022 seçimleri öncesinde Cumhuriyetçiler bu metrikte 4 puan öndeydi). Ayrıca, Demokrat seçmenlerin yüzde 50'si seçimleri "çok düşündüğünü", yüzde 63'ü ise oy kullanmak için "son derece motive" olduğunu ifade ederken; Cumhuriyetçilerde bu oranlar sırasıyla yüzde 36 ve yüzde 46 olarak ölçüldü.

• Trump'ın Onay Oranında Düşüş

Trump'ın ikinci başkanlık dönemindeki en düşük onay seviyesine işaret eden
ankete göre, Trump'ın performansını onaylayanların oranı yüzde 30'a düşerken, onaylamayanların oranı yüzde 68'e ulaştı.
Seçmenlerin yüzde 44'ü ise sandıktaki tercihlerini doğrudan "Trump'a karşı bir oy" olarak tanımlıyor.

• Kendi Tabanında Memnuniyetsizlik

2024 seçimlerinde Trump'a oy verdiği doğrulanan seçmenler arasında da ciddi bir dalgalanma yaşanıyor.
Görev süresinin başında kendi seçmeninden yüzde 95 oranında destek gören Trump'ın, bu gruptaki onay oranı yüzde 67'ye gerilemiş durumda;
 yüzde 31'lik bir kesim ise artık başkanın performansını onaylamadığını belirtiyor.
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Başlıklar :abdtrumpdonald trumpara seçimler2026 ara seçimleridemokrat parti
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