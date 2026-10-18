İran’dan ABD’ye Hürmüz Boğazı için 7 günlük program: Karar Washington’da

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Irak’ın başkenti Bağdat’ta düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi’nin 52’nci Toplantısı’nda konuştu. Hürmüz Boğazı’nın açılması ve seyrüseferin normalleşmesi için Katar aracılığı ile ABD’ye bir program sunduklarını söyleyen Arakçi, “Yedi günlük programı açıkladık, karar şimdi ABD'nin. Bir ülkeyi bombalayarak, yok etmekle tehdit ederek ve abluka altına alarak denizcilik güvenliğinin normale dönmesi beklenemez” ifadelerini kullandı.

Arakçi, İslam ülkeleri arasındaki dayanışmayı ve iletişimi canlı tutmaları gerektiğini kaydederek, “İran, halkını, egemenliğini ve meşru çıkarlarını savunacaktır. Ancak haklarımızı savunmak ile barış arayışını sürdürmek arasında çelişki yoktur. Savaşın yol açtığı zararların farkındayız ve bu nedenle barışa önem veriyoruz. İran herhangi bir ayrıcalık talep etmiyor. Yalnızca hak ve sorumlulukların herkese eşit şekilde uygulanmasını istiyor" açıklamasında bulundu.

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