Kayak merkezinde çığ faciası: Çok sayıda ölü ve yaralı var
09:55, 18/10/2026, Pazar
DHA
Şili’de çığ düştü
Şili'de And Dağları'nın orta kesimindeki bir kayak merkezinde meydana gelen çığda 4 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Şili basını, And Dağları'nın orta kesiminde bulunan Portillo Kayak Merkezi'ndeki Inca Gölü yakınlarında meydana gelen çığda 4 kişinin yaşamını yitirdiğini, 4 kişinin ise yaralandığını duyurdu. Şili Ulusal Afet Önleme ve Müdahale Servisi, bölgede mahsur kalan başka kişilerin de olabileceğini ve bu nedenle arama kurtarma çalışmalarının yürütüldüğünü bildirdi.
Kayak merkezi yönetimi, olayın kayak yapılmasına izin verilen alanın dışında yaşandığını ve bölgede güvenlik uyarılarının bulunduğunu kaydetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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Başlıklar :ŞiliAnd DağlarıKayak merkezi