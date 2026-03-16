Bitlis’te çığ ve heyelan meydana geldi

Yollara düşen kaya ve toprak birikintileri iş makineleri yardımıyla temizlenirken, çığ gelen bölgelerde de gerekli müdahaleler yapılıyor.

Yetkililer, ulaşımın aksamaması ve vatandaşların mağduriyet yaşamaması için ekiplerin gece gündüz demeden çalışmalarına devam ettiğini belirtti.

Bitlis İl Özel İdaresi, her türlü hava şartlarında vatandaşların güvenli ulaşımını sağlamak ve köy yollarını açık tutmak için çalışmaların sürdürüleceğini ifade etti.