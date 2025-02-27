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Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu için çığ uyarısı

Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu için çığ uyarısı

15:2227/02/2025, Thursday
AA
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Meteorolojiden 2 bölgeye çığ uyarısı yapıldı.
Meteorolojiden 2 bölgeye çığ uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölgeleri için çığ uyarısında bulunuldu.

Meteorolojiden yapılan
na göre, son günlerde meydana gelen kar yağışları nedeniyle Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü oluştuğu, bölgede mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklığının artacağı ve sıcaklığın pazartesi gününden itibaren mevsim normalleri civarına çıkacağı tahmin ediliyor.

Bölgenin özellikle yüksek, dağlık ve dik yamaçlı yerlerinde çığ riskinin yüksek olduğu değerlendirilirken, çığ tehlikesi, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı ilgililer ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.


#Doğu Anadolu
#Meteoroloji Genel Müdürlüğü
#Doğu Karadeniz

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