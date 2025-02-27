Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu için çığ uyarısı

Meteorolojiden yapılan

na göre, son günlerde meydana gelen kar yağışları nedeniyle Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü oluştuğu, bölgede mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklığının artacağı ve sıcaklığın pazartesi gününden itibaren mevsim normalleri civarına çıkacağı tahmin ediliyor.