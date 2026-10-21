Milli Eğitim Bakanı Tekin CHP Genel Merkezi’nde: Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi
18:35, 21/10/2026, Çarşamba
IHA
Bakan Tekin, CHP Genel Merkezi’nde Yıldırım Kaya tarafından karşılandı.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmek üzere CHP Genel Merkezi’ni ziyaret etti. Bakan Tekin’i, CHP Eğitim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya karşıladı.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmek üzere CHP Genel Merkezi’ne geldi.
Bakan Tekin’i CHP Eğitim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya karşıladı.
Bakan Tekin ile Kılıçdaroğlu’nun görüşmesi devam ediyor.
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