Milli Eğitim Bakanı Tekin CHP Genel Merkezi’nde: Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Aliyev telefonda görüştü: Kardeşlik hukuku ileri taşınacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye-Azerbaycan ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeleri ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Türkiye ile Azerbaycan’ın kardeşlik hukukundan aldığı güçle iş birliğini daha ileri seviyelere taşıyacağını ifade etti. Erdoğan ayrıca Azerbaycan’ın bağımsızlığının 35’inci yıl dönümünü kutlayarak Aliyev’i Ankara’da düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı 13’üncü Zirvesi’ne davet etti.