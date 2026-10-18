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Eray Güçlüer 'ışık hızında çalışıyor engelleyemezsiniz' diyerek anlattı: Türk savunma sanayiinden alçak irtifada aşılmaz zırh
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Mehmet Kağan Özdemir
13:27, 18/10/2026, Pazar

Eray Güçlüer 'ışık hızında çalışıyor engelleyemezsiniz' diyerek anlattı: Türk savunma sanayiinden alçak irtifada aşılmaz zırh

TVNET canlı yayınına katılan Emekli Albay ve Öğretim Üyesi Dr. Eray Güçlüer, ASELSAN ve MKE üretimi yakın hava savunma sistemlerini detaylarıyla anlattı. Korkut 25 ve Tolga Lazer Silah Sistemi'nin drone sürülerini anında imha eden teknolojisine dikkat çeken Güçlüer, Pentagon dahil dünya devlerinin bu sistemlerin peşinde olduğunu vurguladı.

Emekli Albay ve Öğretim Üyesi Dr. Eray Güçlüer, TVNET canlı yayınında Türk savunma sanayiinin alçak irtifa hava savunma alanında ulaştığı son teknolojileri değerlendirdi. ASELSAN ve MKE’nin ortak entegrasyonuyla geliştirilen Korkut 25 ile Tolga Lazer Silah Sistemi’nin detaylarını paylaşan Güçlüer, yerli sistemlerin drone sürüleriyle mücadelede dünyada rakipsiz bir noktaya ulaştığını belirtti.

NAMLUDAN ÇIKARKEN PROGLAMLANAN AKILLI MÜHİMMAT

Taktik tekerlekli araç üzerine entegre edilen 25 mm'lik Korkut 25'in çalışma prensibini anlatan Dr. Eray Güçlüer, sistemin akıllı ve atomik mühimmat kullandığını vurguladı. Namlu ucundaki özel elektronik entegre devrenin radardan aldığı hedef verilerini merminin ucundaki elektronik tapaya anında ilettiğini belirten Güçlüer, şu detayları aktardı:

"Mermi namludan çıkarken hedef bilgilerini yüklüyor ve kaç metrede patlayacağını bilerek hedefe ilerliyor. Dakikada 600, saniyede ise 10 mermi atan bu sistemde her mermi 100 parçaya ayrılıyor. Bir saniyede havada 1000 parçalık dev bir şarapnel bulutu oluşturuluyor. O bulutun içerisine giren drone sürüleri patır patır yere düşüyor."

"IŞIK HIZIYLA ÇALIŞIYOR"

MKE tarafından geliştirilen hibrit yapıdaki Tolga Lazer Silah Sistemi'nin de üstün performansına değinen Güçlüer, Polatlı'daki Atış Serbest Tatbikatı'nda sistemin 760 metreden hedefi tam isabetle vurduğunu ve gerçek etkili menzilinin 1500 metreye kadar ulaştığını kaydetti. Güçlüer, lazer teknolojisinin getirdiği hızı şu sözlerle dile getirdi:

"Tolga Lazer Silahı 20 kW'lık bir enerjiyle çalışıyor ve saniyede 300 bin kilometre hızla hareket ediyor. Klasik mermilerde olduğu gibi hedefe ulaşma süresi beklemiyorsunuz; düğmeye bastığınız ve gördüğünüz an hedefi imha ediyorsunuz."

PENTAGON PEŞİNDE

Tolga sisteminin bünyesinde konvansiyonel silahlar, lazer sistemi ve 40 kilometre menzilli Enfal 17 füzesini birleştiren hibrit bir yapı sunduğunu ifade eden Güçlüer, Polonya ve Urfa'daki fuarlarda yoğun ilgi gören bu teknoloji için ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) dahil birçok küresel aktörün ve savunma firmasının Türkiye ile iletişimde olduğunu sözlerine ekledi.

Başlıklar :ASELSANkorkut hava savunma sistemiMKEEray Güçlüer
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