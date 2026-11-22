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Türk savunma sanayiinin öncü kuruluşları ROKETSAN ve BAYKAR, Türkiye’nin operasyonel gücünü bir üst seviyeye taşıyan tarihi bir başarıya daha imza attı. ROKETSAN tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen ORKA Yeni Nesil Hafif Sınıf Torpido, BAYKAR Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı'ndan (TİHA) yapılan test atışında başarıyla ateşlendi.

GÖKYÜZÜNDEN DENİZ DERİNLİKLERİNE UZANAN YENİ KABİLİYET

SİHA platformlarının vurucu gücünü oluşturan ROKETSAN mühimmatları artan çeşitliliğiyle sahada aktif olarak görev yapmaya devam ediyor. Bu kapsamda gerçekleştirilen ORKA test atışının başarıyla tamamlanmasıyla birlikte, insansız hava araçları aracılığıyla gökyüzünden deniz derinliklerindeki hedeflere müdahale edebilme kabiliyeti kazanıldı.

Su üstü platformların yanı sıra hava araçlarından da atılabilen ve denizaltı hedeflerine angajman yeteneğine sahip olan ORKA, denizaltı savunma harbindeki çok yönlü yapısıyla Mavi Vatan’ın güvenliğinde önemli bir caydırıcılık unsuru oluşturuyor.

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DIŞA BAĞIMLILIĞI TAMAMEN ORTADAN KALDIRIYOR

Su altı harbi kabiliyetlerinde dışa bağımlılığı tamamen sona erdirmek amacıyla ROKETSAN mühendislerince sıfırdan milli imkanlarla tasarlanan ORKA, sahip olduğu ileri teknolojilerle dikkat çekiyor. Geleceğin harekat ortamına yön veren sistem, Türkiye’nin savunma alanındaki tam bağımsızlık hedefine güçlü bir katkı sunuyor.

ORKA YENİ NESİL HAFİF SINIF TORPİDONUN ÖZELLİKLERİ

Denizaltı savunma harbinde yüksek etkinlik sağlamak üzere geliştirilen ORKA Yeni Nesil Hafif Sınıf Torpido, üstün teknik donanımıyla öne çıkıyor:

Çoklu Platform Uyumu: Hem su üstü deniz platformlarından hem de helikopter ve SİHA gibi hava araçlarından güvenli şekilde ateşlenebiliyor.

Gelişmiş Sonar ve Güdüm: Aktif ve pasif sonar başlığı sayesinde su altındaki denizaltı hedeflerini hassasiyetle tespit edebiliyor ve dahili güdüm özelliğiyle hedefine kilitleniyor.

Yüksek Hız ve Etkili Angajman: Yüksek sürati ve manevra kabiliyetiyle deniz derinliklerindeki tehditlere karşı hızlı ve kesin angajman imkanı tanıyor.