Dünyaca ünlü video oyunu serisi Grand Theft Auto'nun yeni oyunu GTA 6, sosyal medyada gündem olmaya devam ederken Türk savunma sanayisinden de dikkat çekici bir paylaşım geldi.
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), oyunun popülerliğine göndermede bulunarak geliştirdiği hava araçlarını ön plana çıkardı.
‘OYUNUN ROTASI BELLİ’
Paylaşımda Türkiye'nin milli genel maksat helikopteri GÖKBEY, insansız savaş uçağı ANKA III ve jet eğitim uçağı HÜRJET öne çıktı.
Oyun dünyasında büyük ilgi gören GTA 6'nın atmosferini yerli havacılık projeleriyle bir araya getiren TUSAŞ, sosyal medya paylaşımıyla savunma sanayisindeki çalışmalarına dikkat çekti.
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