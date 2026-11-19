Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda kürsüye çıkarak gündeme ve teşkilat faaliyetlerine dair değerlendirmelerde bulundu. Konuşmasında saha siyasetinin önemine değinen Erdoğan, partisinin kuruluşundan bu yana vatandaşlarla doğrudan temas halinde olduğunu belirtti.
AK Parti teşkilatlarının Türkiye’nin dört bir yanında aktif olarak çalıştığını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, halkın beklenti ve taleplerini yakından takip ettiklerini ifade etti. Erdoğan, konuşmasında şu sözlere yer verdi:
Siyaset anlayışlarının merkezinde vatandaşla iç içe olmanın yer aldığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin toplum nezdindeki konumuna ilişkin değerlendirmelerini şu ifadelerle sürdürdü:
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