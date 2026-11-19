"Bizim sokakla, çarşıyla, pazarla bağımız hiçbir zaman kopmadı. Bizim milletimizin asli gündemiyle irtibatımız hiç zayıflamadı. AK Parti olarak 783 bin kilometrekarenin her karışındayız. Biz bu ülkenin her ilçesindeyiz, her köyündeyiz."