"Yarın dağ manzarasıyla uyanmak istiyoruz"





Üç aile olarak 3 günlük tatil için Trabzon’a gelen makine mühendisi Alper Çobanoğlu ise, evlerin çalışma sistemini merak ettiği için tesisi tercih ettiğini söyledi. Çobanoğlu, "3 günlük tatil yapmak için Trabzon’a geldik. Bu tatil köyünü arkadaşımızdan duyarak geldik. Üç aile gelmiştik, herkes farklı konseptteki evi tuttu. Hepimizin en beğendiği dönen ev oldu. Dönen evi çok merak ediyordum. Makine mühendisi olduğum için sistemi çok merak ediyordum. Türkiye’de yapılan ilk projelerden. Bu düzenekte bir evi hayal etmiştim. Böylesine büyük bir evi döndürebilmek iyi bir başarı. Bu sabah evi vadiye döndürdük ve o manzarayla güne başladık. Yarın ise dağ manzarası ile uyanmak istiyoruz. İstediğiniz yöne çevirip kullanabiliyorsunuz" ifadelerini kullandı.