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Trabzon'daki balıkçı tezgahlarında palamut bolluğu devam ediyor. Ortahisar ilçesinde yer alan Moloz mevkisinde palamutun tanesi 75 ila 125 lira arasında değişen fiyatlardan satılıyor.

Satışlar iyi, ilgi yoğun

Balıkçı Köksal Gölet, satışların iyi olduğunu ve vatandaşın palamuda yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.

Bolluğun birkaç ay daha devam etmesini beklediklerini belirten Gölet, "13 yaşımdan beri balıkçılık yapıyorum. Buralarda ömrümüz geçti ben bu seneki kadar bol palamut görmedim." dedi.

Anadolu Ajansı

Turgay Memiş rekor sezondan söz etti

Balıkçı Turgay Memiş ise palamutta rekor bir sezon geçirdiklerini dile getirdi.

Memiş, şöyle konuştu: "Nereden baksan son 15-20 yılın en kalabalık palamudu bu sene oldu ve hala devam ediyor. Palamudun tanesi 100 lira yaklaşık 900 gram civarında geliyor."

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