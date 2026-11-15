Pikap ve plakların yanı sıra kazma ve küreklerin de ilgi gördüğünü belirten Okur, "Bu pazarda plak, pikap gibi şeyleri daha çok arıyorlar. Kazma ve kürekte arıyorlar. Özellikle Osmanlı kazmaları ve baltalarına talep oluyor. Burada eski halen daha rövanşta. Benim 100 metrekare bir yerim var 9 tane Osmanlı dönemine ait kazmam var. Bir dönüm yerim var 9-10 tane orağım var. Osmanlı’ya ait kazmalar bütün demirden yapılır. Ona delme kazma deriz. Eski top mermilerinden yapılan oraklar vardır. Köylerde eskiden yer altından top mermileri bulunurdu. Onlardan orak yapılıyordu. Kazma delme demirden yapılır. Onda kaynak olmaz. Bir ara mezat yapmayı düşündük ama buraya çay ocağı ruhsatı vermiyorlar. Onun için mezat yapamıyoruz. Nasip olmadı" ifadelerini kullandı.