Trabzon'da sürü uçurumdan yuvarlandı: 184 koyun telef oldu

Karadeniz’de palamut göç etmeye başladı: Hamsi bolluğu beklentisi

Trabzon’da bu sezon bolca avlanan palamut, yavaş yavaş yerini diğer balık çeşitlerine bırakmaya başladı. Balıkçı Ahmet Çoğalmış, "Palamut bol çıkıyor ama yavaş yavaş yol almaya başladı. Palamut gidince hamsi sezonu başlar. Belki bol çıkar, ne olacağı da belli olmaz. Hamsi sezonu da yaşayacakmışız gibi görünüyor" dedi.