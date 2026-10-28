Trabzon'da sürü uçurumdan yuvarlandı: 184 koyun telef oldu
18:25, 28/10/2026, Çarşamba
IHA
Yaşanan olay nedeniyle hayvan sahipleri büyük bir maddi kayıpla karşı karşıya kaldı.
Trabzon’un Maçka ilçesindeki Galyan Vadisi’nde yabani bir hayvandan ürken koyun sürüsü paniğe kapılarak uçurumdan yuvarlandı. Olayda 184 koyun telef olurken, hayvan sahipleri büyük maddi kayıp yaşadı.
Trabzon’un Maçka ilçesi Galyan Vadisi’nde yabani bir hayvandan ürken 184 koyun uçurumdan yuvarlanarak telef oldu.
Ürküp paniğe kapılan sürü uçurumdan aşağı yuvarlandı
Edinilen bilgilere göre, yabani bir hayvandan ürken koyun sürüsü paniğe kapılarak kaçmaya başladı. Karanlıkta kontrolsüz şekilde hareket eden koyunlar, uçurumdan aşağı yuvarlandı. Yaşanan olayda 184 koyun telef olurken, hayvan sahipleri büyük bir maddi kayıpla karşı karşıya kaldı.
Yetkililer olay yerinde incelemede bulundu
Olayın ardından Trabzon Koyun Keçi Birliği Başkanı Taşkın Hamzaoğlu ile Birlik Denetleme Kurulu Başkanı Şükür Saraç, olay yerine giderek incelemelerde bulundu.
Gündem
Karadeniz’de palamut göç etmeye başladı: Hamsi bolluğu beklentisi
Gündem
Trabzon merkezli 6 ilde yasa dışı bahis ve dolandırıcılık operasyonu: 22 gözaltı
Ekonomi
Trabzon'a can suyu: Uçarsu Göleti için geri sayım başladı, turizme katkı sağlayacak