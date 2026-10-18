Trabzon’da korku dolu anlar: Cip dereye yuvarlandı

Trabzon ekonomisine ağır darbe

Trabzon’da binlerce kişinin geçimini sağladığı kömür ticareti akıl almaz bir kararla durduruldu. Her yıl Türkiye’nin dört bir yanına milyonlarca ton kömür sevk eden 8 kömür işletmesi, bölgedeki 3-5 lüks konut sahibinin “Kömür tozuyor” şikâyetiyle mühürlendi. Kampanyaya eski Ulaştırma Bakanı Adil Karais- mailoğlu’nun öncülük ettiği ve bürokratlara baskı yaparak bu kararı aldırdığı belirtiliyor.