8 kişi 10 dakikayla kurtuldu





Yeşilköy Mahallesi Muhtarı Engin Turan, "Burası heyelan bölgesi olduğu için burada insanlar yaşamıyordu. Sadece bağ bahçesiyle ilgilenmek için geliyordu. Yağışlı olduğu günler buraya kimse gelmiyordu. O gün sabah saatlerinde toprak, aşağıya doğru yola kaymıştı. Yığını açmak için makine istedik. Makine geldi ama malzeme fazla olduğu için yolu açamadık. Yağmur yağınca, 'Bırakalım' dedik. O sırada makine arıza da yaptı. Yemeğe gitmeye karar verdik. Biz gittikten sonra toprak komple kaymış, şans eseri 10 dakikayla kurtulduk. Yukarıdaki evlerin sahipleri ve bir operatör gelmişti. 8 kişiydik, 10 dakikayla bu kötü afetten kurtulduk. Şu anda yaşadığımıza bile sevinemiyorum. Yaklaşık 25 dönüm arazi yola kaydı. Evlerin sahiplerinin arazileri vardı. Şu anda ana yolu açmaya çalışıyorlar. Büyük kayalar ve çamur olan yerleri temizlemek zaman alıyor. Ana yol bugün öğleden sonra açılmış olacak inşallah" dedi.