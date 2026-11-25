• Merkez Bankası'nın yüzde 29,5'lik 2026 yıl sonu enflasyon tahmini baz alındığında net ücret yaklaşık 36 bin 358 TL oluyor.

• Orta Vadeli Program'daki (OVP) yüzde 28,4'lük tahmine göre hesaplama yapıldığında rakam 36 bin 49 TL seviyesinde kalıyor.

• Bütçede asgari ücret vergi istisnası için ayrılan kaynaktaki yüzde 33,7'lik artış ise 37 bin 500 TL civarında bir ücrete işaret ediyor.

Tüm bu verileri harmanlayan Grok, 2027 yılı için en gerçekçi senaryonun 36 bin 500 TL ile 37 bin 200 TL aralığı olduğunu belirtti. Grok'a göre ücretin 37 bin 500 TL'yi aşması sürpriz olmayacak; ancak 36 bin TL'nin altında kalması beklenmedik bir sonuç olarak kayda geçecek.