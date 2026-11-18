EK ÖDEMEDE PRİM GÜNÜ VE ÖDENEN PRİM MİKTARI BELİRLEYİCİ OLABİLİR

Ek zam formülünde öne çıkan kriterler arasında prim gün sayısı, çalışma süresi ve sigortalının emeklilik boyunca ödediği prim miktarı bulunuyor.

Örneğin 3 bin 600 gün prim ödeyerek ve asgari kazanç üzerinden emekli olan bir kişiyle 7 bin gün prim ödeyerek daha yüksek kazanç üzerinden emekli olan kişinin aynı miktarda ek ödeme alması yerine farklı gruplarda değerlendirilmesi seçeneği gündemde.

Bu modelin uygulanması halinde daha uzun süre çalışan ve daha yüksek prim ödeyen emeklilere daha fazla ilave ödeme yapılması söz konusu olabilecek. Ancak kriterlerin nasıl belirleneceği ve ödeme basamaklarının hangi aralıklardan oluşacağı henüz kesinleşmiş değil.