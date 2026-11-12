Bakan Işıkhan: “54 bin 200 kişilik yeni kontenjanı 81 ilimiz için tahsis ettik”





Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS) tarafından düzenlenen “Toplu Sözleşme Süreçlerinde Gelecek Perspektifi, Yeşil Dönüşüm ve Çalışma Hayatının Geleceği” programında İUP’ye ilişkin açıklamalarda bulundu. Işıkhan, “Program kapsamında 54 bin 200 kişilik yeni kontenjanı 81 ilimiz için tahsis ettik. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.





Programla kadınlar, engelliler ve gençler başta olmak üzere iş arayanların istihdama katılımını kolaylaştırdıklarını belirten Işıkhan, katılımcıların beceri ve deneyim kazanmalarını desteklediklerini söyledi. Günlük 1.375 lira, ayda 14 gün katılım halinde ise 19 bin 250 lira ödeme yapıldığını ifade etti.





Yeşil dönüşüm sürecinde istihdamın korunması ve çalışanların yeni beceriler kazanmasının önemine de değinen Işıkhan, küçük ve orta ölçekli işletmelerin dönüşüme hazırlanması gerektiğini vurguladı. Işıkhan, “Yeşil dönüşümün, ülkemiz için güçlü bir kalkınma ve istihdam fırsatına dönüşmesini istiyoruz” değerlendirmesinde bulundu.