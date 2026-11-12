12/11/2026, Perşembe19:18
GZT TVGZT YEMEK TARİFLERİSKYROADMECRACİNSNİHAYETZPORDERİN TARIHARKİTEKTZ RAPORUGENÇ MOTTOSALT OKUNURGZTMZTTIMECODETVNETGZT GAMEİSLAM SANATLARIKETEBEGERÇEK HAYATPOST ÖYKÜ

Menü

Gündem

TürkiyeYerel GündemEğitimPolitika3. Sayfa

Dünya

OrtadoğuAvrupaAmerikaAsyaAfrikaAntarktikaOkyanusya

Yazarlar

Bugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları

Spor

FutbolBasketbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıTransferBilgi

Ekonomi

Dünya EkonomisiTürkiye EkonomisiSavunma SanayiOtomotiv

Teknoloji

BilimİnternetMobilOtomobil

Hayat

AktüelKültür SanatSağlıkYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar EkiSinemaSeyahat

Video

RamazanHayatTeknolojiEkonomiSporDünyaGündemSavunmadaki TürklerCheck Z

Galeri

HayatTeknolojiEkonomiSporDünyaGündem

İletişim

HakkımızdaBasın OdasıKünyeReklamİnsan KaynaklarıBilgi Toplumu HizmetleriKişisel Verilerin KorunmasıÇerez PolitikasıKullanım KoşullarıGizlilik PolitikasıSosyal MedyaMobil Uygulamalar

EDİSYON   :

TRTRENENARARFRFRRURUURUR
39

Bildirimler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 50, 100 sene önce yapılan yanlışlar şimdi tek tek karşımıza çıkıyor. Eğer bugün biz de aynı hataları tekrarlar, ekolojiyi ekonomiye feda edersek bunun bedelini evlatlarımız ödeyecektir12 Kasım 2026 19:37 PerşembeSON DAKİKA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Antalya'da düzenlenen COP31 İş Forumu'nda konuşuyor12 Kasım 2026 19:28 PerşembeSON DAKİKA
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde helikopter düştü12 Kasım 2026 19:15 PerşembeSON DAKİKA
Türkiye'nin aralarında olduğu 53 ülke ve kuruluştan tüm dünyaya çağrı12 Kasım 2026 18:28 PerşembeSON DAKİKA
Nvidia CEO'su Jensen Huang istifa etti12 Kasım 2026 17:37 PerşembeSON DAKİKA
Tüm Bildirimler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 50, 100 sene önce yapılan yanlışlar şimdi tek tek karşımıza çıkıyor. Eğer bugün biz de aynı hataları tekrarlar, ekolojiyi ekonomiye feda edersek bunun bedelini evlatlarımız ödeyecektirCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Antalya'da düzenlenen COP31 İş Forumu'nda konuşuyorMalatya'nın Yeşilyurt ilçesinde helikopter düştüTürkiye'nin aralarında olduğu 53 ülke ve kuruluştan tüm dünyaya çağrıÜlkede ilk Müslüman senatör seçilen Sayed: 'Kur'an üzerine yemin edeceğim'

İşgücü Uyum Programı (İUP) için 81 ilde 54 bin 200 kontenjan açıklandı: 14 gün katılıma 19 bin 250 TL ödeme yapılacak

18:50, 12/11/2026, Perşembe
Yeni Şafak
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!

İşgücü Uyum Programı (İUP) kapsamında 81 ile 54 bin 200 kişilik yeni kontenjan ayrıldığını açıklayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, günlük 1.375 TL, ayda 14 gün katılım halinde ise 19 bin 250 TL ödeme yapıldığını belirtti. İŞKUR İUP başvuru tarihleri ve il kontenjanları henüz açıklanmazken programa kimlerin katılabileceği, hane gelir şartı, haftalık katılım süresi ve ödeme koşullarına ilişkin ayrıntılar haberde.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 12 Kasım 2026’da resmi X hesabından yaptığı açıklamada, İşgücü Uyum Programı (İUP) kapsamında 81 ile toplam 54 bin 200 kişilik yeni kontenjan tahsis edildiğini duyurdu. Program, iş arayanların bilgi ve beceri kazanarak işgücü piyasasına geçişini desteklemeyi amaçlıyor.


Işıkhan, kadınlar, engelli vatandaşlar ve gençler başta olmak üzere iş arayanların istihdama katılımını kolaylaştırdıklarını belirtti. Eylül 2024’ten Ekim 2026 sonuna kadar programdan 734 binden fazla kişinin yararlandığını açıkladı.

Bakan Işıkhan: “54 bin 200 kişilik yeni kontenjanı 81 ilimiz için tahsis ettik”


Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS) tarafından düzenlenen “Toplu Sözleşme Süreçlerinde Gelecek Perspektifi, Yeşil Dönüşüm ve Çalışma Hayatının Geleceği” programında İUP’ye ilişkin açıklamalarda bulundu. Işıkhan, “Program kapsamında 54 bin 200 kişilik yeni kontenjanı 81 ilimiz için tahsis ettik. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.


Programla kadınlar, engelliler ve gençler başta olmak üzere iş arayanların istihdama katılımını kolaylaştırdıklarını belirten Işıkhan, katılımcıların beceri ve deneyim kazanmalarını desteklediklerini söyledi. Günlük 1.375 lira, ayda 14 gün katılım halinde ise 19 bin 250 lira ödeme yapıldığını ifade etti.


Yeşil dönüşüm sürecinde istihdamın korunması ve çalışanların yeni beceriler kazanmasının önemine de değinen Işıkhan, küçük ve orta ölçekli işletmelerin dönüşüme hazırlanması gerektiğini vurguladı. Işıkhan, “Yeşil dönüşümün, ülkemiz için güçlü bir kalkınma ve istihdam fırsatına dönüşmesini istiyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

İşgücü Uyum Programı nedir?


İUP, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından kamu kurum ve kuruluşlarıyla iş birliği içinde yürütülen bir aktif işgücü programı. İşsizlerin işgücü piyasasına geçiş için ihtiyaç duydukları bilgi, beceri, çalışma alışkanlığı ve disiplinini kazanmalarını hedefliyor.


Programda özel politika gerektiren gruplara öncelik veriliyor. Katılımcılara programa devam ettikleri günler için cep harçlığı ödeniyor.

İUP ödemesi ne kadar?


Programda 1 Ocak 2026 itibarıyla günlük cep harçlığı 1.375 TL olarak uygulanıyor. Işıkhan’ın açıklamasına göre, bir ayda 14 gün katılım sağlayan kişiye toplam 19 bin 250 TL ödeme yapılıyor.


Bu tutar sabit aylık maaş anlamına gelmiyor; ödeme, katılım sağlanan gün sayısına göre hesaplanıyor. Katılım günleri için ayrıca 5510 sayılı Kanun’un 5. maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi kapsamında yüzde 5,5 oranında sosyal güvenlik prim gideri ödeniyor.

İUP başvuruları ne zaman başlayacak?


54 bin 200 kişilik yeni kontenjanın illere göre dağılımı, başvuru tarihleri ve başvuru ekranı henüz açıklanmadı. Başvuru takvimi ve ilanlara ilişkin ayrıntılar için resmi duyurular bekleniyor.

İlk dört hafta ile sonraki haftaların katılım süresi farklı


İUP’de haftalık katılım süresi, programın hangi aşamada olduğuna göre değişiyor:


İlk dört hafta: Haftada 5 gün, toplam 37,5 saat.


Sonraki haftalar: Haftada 3 gün, toplam 22,5 saat.


Program süresi: En fazla 10 ay.


Kişi başına yararlanma sınırı: Toplam en fazla 140 fiili gün.

İUP başvuru şartları neler?


Programa başvuracak kişilerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, İŞKUR’a kayıtlı ve 18 yaşını tamamlamış olması gerekiyor. Yaşlılık veya malullük aylığı almamak ve İŞKUR’un sunduğu aktif işgücü ya da işsizlik sigortası programlarının yararlanıcısı olmamak da koşullar arasında bulunuyor.


Başvuru tarihinden önceki son bir aylık sürede 5510 sayılı Kanun’un 4. maddesi kapsamında sigortalı olarak bildirilmemiş olmak veya sigortalı sayılmamak gerekiyor. Başvuru tarihi itibarıyla aynı Kanun’un 5. maddesi kapsamında da sigortalı olarak bildirilmemiş olmak veya sigortalı sayılmamak şartı aranıyor.


Ayrıca program talep tarihinden önceki bir yıl içinde ve programın fiilen başlayacağı tarihe kadar yüklenicinin ya da bağlı, ilgili, ilişkili ve yan kuruluşlarının çalışanı olmamak gerekiyor. KPSS şartı aranmayan programda, hane gelir koşulunun da sağlanması isteniyor.

Hane gelir sınırı nasıl uygulanıyor?


Başvuru tarihindeki Adres Kayıt Sistemi (AKS) bilgilerine göre aynı adreste yaşayanların, gelir getirici bir işte çalışarak elde ettikleri aylık toplam kazançlarının net asgari ücretin iki katını aşmaması gerekiyor. Değerlendirmede, programın başlangıç tarihi dikkate alınarak ulaşılabilen en yakın dönemin kazançları esas alınıyor.


Yurt, sığınma evi ve benzeri toplu yaşam alanlarında ikamet edenler ile diğer adres bilgisi bu alanlar olanlar için gelir şartı aranmıyor. 6284 sayılı Kanun kapsamında kimlik bilgileri gizlenenler de bu koşuldan muaf tutuluyor.


Katılımcı seçiminde kimlere öncelik veriliyor?


Katılımcı seçiminde kullanılacak yöntem, ilgili il müdürlüğü tarafından program ilanında belirtiliyor. Liste yönteminin tercih edilmesi halinde programın niteliği ve başvuranların sosyoekonomik koşulları gibi unsurlar değerlendiriliyor.


Özel Politika Listesi’nde şu gruplar yer alıyor:


  • Kadınlar.
  • Engelliler.
  • Gençler
  • Eski hükümlüler.


Terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralananlar.


Hane Bazlı İzleme Sistemi kapsamında olanlar.


Bu gruplar arasında öncelik sıralaması bulunmuyor. Özel Politika Listesi’ndeki başvuranlar tamamlanmadan, diğer başvuranların yer aldığı Harici Liste’den katılımcı alınmıyor.



Program hangi faaliyetleri ve eğitimleri kapsıyor?


İUP kapsamında engelli, yaşlı, hasta ve çocuk bakımını destekleyen faaliyetler yürütülebiliyor. Tarımsal üretim, hayvancılık, ağaçlandırma, kamusal alanların temizliği, bakımı ve onarımı da programın faaliyet alanları arasında bulunuyor.


Geri dönüşüm, atık imhası, park ve yeşil alanların korunması, biyolojik çeşitliliğin desteklenmesi ve doğal yaşam alanlarının restorasyonuna yönelik faaliyetler de kapsama giriyor. Spor ve kültür faaliyetleri ile İŞKUR’un belirleyeceği diğer kamu iş birliği faaliyetleri için de program uygulanabiliyor.


Katılımcılara iş sağlığı ve güvenliği, bağımlılıkla mücadele, iş arama becerileri ve finansal okuryazarlık eğitimleri veriliyor. İş ahlakı, motivasyon, stres yönetimi, kişiler arası ilişkiler ve etkili iletişimin yanı sıra program ve ilgili kamu kurumunun faaliyet alanına yönelik başka eğitimler de düzenlenebiliyor.


İzin günlerinde ödeme yapılmıyor


Katılımcılar, yükleniciye bilgi verip onay almak koşuluyla, altı aya kadar süren programlarda 7 güne, daha uzun programlarda ise 10 güne kadar izin kullanabiliyor. Sağlık sorunları, evlenme, doğum ve birinci derece yakınların vefatı gibi durumlar da bu izin süresi içinde değerlendiriliyor.


İzin kullanılan günler için cep harçlığı ve sosyal güvenlik primi ödenmiyor.

Başlıklar :işgücü uyum programıiupişkurçalışma ve sosyal güvenlik bakanlığıÇalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat ışıkhan
Yorumlar

Sitemizde paylaştığınız yorumlar, diğer kullanıcılar için değerli bir kaynaktır. Lütfen farklı görüşlere ve diğer kullanıcılara saygılı olun. Kaba, saldırgan, aşağılayıcı veya ayrımcı ifadeler kullanmaktan kaçının.

İşgücü Uyum Programı (İUP) için 81 ilde 54 bin 200 kontenjan açıklandı: 14 gün katılıma 19 bin 250 TL ödeme yapılacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 12 Kasım 2026’da resmi X hesabından yaptığı açıklamada, İşgücü Uyum Programı (İUP) kapsamında 81 ile toplam 54 bin 200 kişilik yeni kontenjan tahsis edildiğini duyurdu. Program, iş arayanların bilgi ve beceri kazanarak işgücü piyasasına geçişini desteklemeyi amaçlıyor.


Işıkhan, kadınlar, engelli vatandaşlar ve gençler başta olmak üzere iş arayanların istihdama katılımını kolaylaştırdıklarını belirtti. Eylül 2024’ten Ekim 2026 sonuna kadar programdan 734 binden fazla kişinin yararlandığını açıkladı.

Bakan Işıkhan: “54 bin 200 kişilik yeni kontenjanı 81 ilimiz için tahsis ettik”


Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS) tarafından düzenlenen “Toplu Sözleşme Süreçlerinde Gelecek Perspektifi, Yeşil Dönüşüm ve Çalışma Hayatının Geleceği” programında İUP’ye ilişkin açıklamalarda bulundu. Işıkhan, “Program kapsamında 54 bin 200 kişilik yeni kontenjanı 81 ilimiz için tahsis ettik. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.


Programla kadınlar, engelliler ve gençler başta olmak üzere iş arayanların istihdama katılımını kolaylaştırdıklarını belirten Işıkhan, katılımcıların beceri ve deneyim kazanmalarını desteklediklerini söyledi. Günlük 1.375 lira, ayda 14 gün katılım halinde ise 19 bin 250 lira ödeme yapıldığını ifade etti.


Yeşil dönüşüm sürecinde istihdamın korunması ve çalışanların yeni beceriler kazanmasının önemine de değinen Işıkhan, küçük ve orta ölçekli işletmelerin dönüşüme hazırlanması gerektiğini vurguladı. Işıkhan, “Yeşil dönüşümün, ülkemiz için güçlü bir kalkınma ve istihdam fırsatına dönüşmesini istiyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

İşgücü Uyum Programı nedir?


İUP, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından kamu kurum ve kuruluşlarıyla iş birliği içinde yürütülen bir aktif işgücü programı. İşsizlerin işgücü piyasasına geçiş için ihtiyaç duydukları bilgi, beceri, çalışma alışkanlığı ve disiplinini kazanmalarını hedefliyor.


Programda özel politika gerektiren gruplara öncelik veriliyor. Katılımcılara programa devam ettikleri günler için cep harçlığı ödeniyor.

İUP ödemesi ne kadar?


Programda 1 Ocak 2026 itibarıyla günlük cep harçlığı 1.375 TL olarak uygulanıyor. Işıkhan’ın açıklamasına göre, bir ayda 14 gün katılım sağlayan kişiye toplam 19 bin 250 TL ödeme yapılıyor.


Bu tutar sabit aylık maaş anlamına gelmiyor; ödeme, katılım sağlanan gün sayısına göre hesaplanıyor. Katılım günleri için ayrıca 5510 sayılı Kanun’un 5. maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi kapsamında yüzde 5,5 oranında sosyal güvenlik prim gideri ödeniyor.

İUP başvuruları ne zaman başlayacak?


54 bin 200 kişilik yeni kontenjanın illere göre dağılımı, başvuru tarihleri ve başvuru ekranı henüz açıklanmadı. Başvuru takvimi ve ilanlara ilişkin ayrıntılar için resmi duyurular bekleniyor.

İlk dört hafta ile sonraki haftaların katılım süresi farklı


İUP’de haftalık katılım süresi, programın hangi aşamada olduğuna göre değişiyor:


İlk dört hafta: Haftada 5 gün, toplam 37,5 saat.


Sonraki haftalar: Haftada 3 gün, toplam 22,5 saat.


Program süresi: En fazla 10 ay.


Kişi başına yararlanma sınırı: Toplam en fazla 140 fiili gün.

İUP başvuru şartları neler?


Programa başvuracak kişilerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, İŞKUR’a kayıtlı ve 18 yaşını tamamlamış olması gerekiyor. Yaşlılık veya malullük aylığı almamak ve İŞKUR’un sunduğu aktif işgücü ya da işsizlik sigortası programlarının yararlanıcısı olmamak da koşullar arasında bulunuyor.


Başvuru tarihinden önceki son bir aylık sürede 5510 sayılı Kanun’un 4. maddesi kapsamında sigortalı olarak bildirilmemiş olmak veya sigortalı sayılmamak gerekiyor. Başvuru tarihi itibarıyla aynı Kanun’un 5. maddesi kapsamında da sigortalı olarak bildirilmemiş olmak veya sigortalı sayılmamak şartı aranıyor.


Ayrıca program talep tarihinden önceki bir yıl içinde ve programın fiilen başlayacağı tarihe kadar yüklenicinin ya da bağlı, ilgili, ilişkili ve yan kuruluşlarının çalışanı olmamak gerekiyor. KPSS şartı aranmayan programda, hane gelir koşulunun da sağlanması isteniyor.

Hane gelir sınırı nasıl uygulanıyor?


Başvuru tarihindeki Adres Kayıt Sistemi (AKS) bilgilerine göre aynı adreste yaşayanların, gelir getirici bir işte çalışarak elde ettikleri aylık toplam kazançlarının net asgari ücretin iki katını aşmaması gerekiyor. Değerlendirmede, programın başlangıç tarihi dikkate alınarak ulaşılabilen en yakın dönemin kazançları esas alınıyor.


Yurt, sığınma evi ve benzeri toplu yaşam alanlarında ikamet edenler ile diğer adres bilgisi bu alanlar olanlar için gelir şartı aranmıyor. 6284 sayılı Kanun kapsamında kimlik bilgileri gizlenenler de bu koşuldan muaf tutuluyor.


Katılımcı seçiminde kimlere öncelik veriliyor?


Katılımcı seçiminde kullanılacak yöntem, ilgili il müdürlüğü tarafından program ilanında belirtiliyor. Liste yönteminin tercih edilmesi halinde programın niteliği ve başvuranların sosyoekonomik koşulları gibi unsurlar değerlendiriliyor.


Özel Politika Listesi’nde şu gruplar yer alıyor:


  • Kadınlar.
  • Engelliler.
  • Gençler
  • Eski hükümlüler.


Terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralananlar.


Hane Bazlı İzleme Sistemi kapsamında olanlar.


Bu gruplar arasında öncelik sıralaması bulunmuyor. Özel Politika Listesi’ndeki başvuranlar tamamlanmadan, diğer başvuranların yer aldığı Harici Liste’den katılımcı alınmıyor.



Program hangi faaliyetleri ve eğitimleri kapsıyor?


İUP kapsamında engelli, yaşlı, hasta ve çocuk bakımını destekleyen faaliyetler yürütülebiliyor. Tarımsal üretim, hayvancılık, ağaçlandırma, kamusal alanların temizliği, bakımı ve onarımı da programın faaliyet alanları arasında bulunuyor.


Geri dönüşüm, atık imhası, park ve yeşil alanların korunması, biyolojik çeşitliliğin desteklenmesi ve doğal yaşam alanlarının restorasyonuna yönelik faaliyetler de kapsama giriyor. Spor ve kültür faaliyetleri ile İŞKUR’un belirleyeceği diğer kamu iş birliği faaliyetleri için de program uygulanabiliyor.


Katılımcılara iş sağlığı ve güvenliği, bağımlılıkla mücadele, iş arama becerileri ve finansal okuryazarlık eğitimleri veriliyor. İş ahlakı, motivasyon, stres yönetimi, kişiler arası ilişkiler ve etkili iletişimin yanı sıra program ve ilgili kamu kurumunun faaliyet alanına yönelik başka eğitimler de düzenlenebiliyor.


İzin günlerinde ödeme yapılmıyor


Katılımcılar, yükleniciye bilgi verip onay almak koşuluyla, altı aya kadar süren programlarda 7 güne, daha uzun programlarda ise 10 güne kadar izin kullanabiliyor. Sağlık sorunları, evlenme, doğum ve birinci derece yakınların vefatı gibi durumlar da bu izin süresi içinde değerlendiriliyor.


İzin kullanılan günler için cep harçlığı ve sosyal güvenlik primi ödenmiyor.

1/10
Çerez Tercihleri

Zorunlu çerezler dışındaki tüm kategoriler siz açmadıkça kapalıdır. Seçiminizi dilediğiniz zaman değiştirebilir, verdiğiniz izni geri alabilirsiniz. Çerez Aydınlatma Metni

Zorunlu Çerezler3 çerez

Sitenin çalışması için teknik olarak zorunlu oturum, güvenlik ve yük dengeleme çerezleri.

Çerezin AdıÇerez Saklama Süresi

ARRAffinity

Kullanıcı isteklerinin aynı sunucuya erişebilmesi için tutulur.

Oturum boyunca

kvkk-consent

Çerez tercihinizi saklar.

365 Gün

cf_clearance

Cloudflare güvenlik doğrulamasını saklar.

365 Gün
Her zaman etkin
Analitik Çerezler4 çerez

Ziyaret ve kullanım ölçümü için Google Analytics çerezleri.

Çerezin AdıÇerez Saklama Süresi

_ga

Google Analytics performans ölçümleri için veri tutar.

730 Gün

_gid

Google Analytics performans ölçümlerini yapmak için veri tutar.

1 Gün

_ga_XXXXXXX

Google Analytics oturum durumunu tutar.

730 Gün

_gat

Google Analytics istek sayısını sınırlar.

Oturum boyunca
Pazarlama ve Üçüncü Taraf İçerik5 çerez

Reklam ölçümü ve gömülü üçüncü taraf içerikler için çerezler (Facebook Pixel, YouTube, Google Ads).

Çerezin AdıÇerez Saklama Süresi

_fbp

Facebook Pixel reklam ölçümü ve yeniden pazarlama için kullanılır.

90 Gün

GPS

Gömülü YouTube videolarının tercih ve ölçüm çerezi.

Oturum boyunca

YSC

Gömülü YouTube videolarının tercih ve ölçüm çerezi.

Oturum boyunca

VISITOR_INFO1_LIVE

Gömülü YouTube videolarının tercih ve ölçüm çerezi.

180 Gün

_gcl_au

Google Ads dönüşüm ölçümü için kullanılır.

90 Gün

10 saniye sonra yönlendirileceksiniz...

10 saniye sonra yönlendirileceksiniz...

Hesabınıza giriş yapın.

Hesabınız yok mu?Üye olun.

Bir hesap oluşturarak veya giriş yaparak, kullanım koşullarını kabul etmiş olursunuz, Gizlilik Politikası ve Kullanım Koşullarını okumak için buraya tıklayınız.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya

Fatih Sultan Mehmet