Emekliye ek zam müjdesi: Refah payı üzerinden yeni ödeme formülü

MEMUR EMEKLİSİNİN MAAŞI 34 BİN 50 TL'YE YÜKSELEBİLİR

Memur emeklilerinin ocak ayı zammı, toplu sözleşme artışı ve enflasyon farkına göre hesaplanıyor. 2027 yılının ilk altı aylık dönemi için yüzde 5 toplu sözleşme zammı uygulanması öngörülüyor.

Yüzde 8 toplam artış senaryosuna göre en düşük memur emekli aylığının 31 bin 528 TL'den 34 bin 50 TL seviyesine yükselmesi bekleniyor. Bu tutar, enflasyon verilerine bağlı olarak değişebilecek hesaplamalar arasında bulunuyor.

EMEKLİYE SEYYANEN ZAM VE REFAH PAYI FORMÜLLERİ MASADA

Emeklilerin gelirini artırmaya yönelik ek ödeme çalışmasında iki temel seçenek üzerinde duruluyor. Bunlardan ilki bütün emeklilere aynı tutarda ödeme yapılmasını öngören seyyanen zam, diğeri ise farklı kriterlere göre belirlenecek refah payı uygulaması.

Çalışmanın teknik boyutunda ek ödeme seçeneklerinin bütçeye etkisi ve ihtiyaç duyulacak ilave kaynak hesaplanıyor. Değerlendirmelerde refah payı üzerinden farklı tutarlarda ödeme yapılması seçeneğinin öne çıktığı belirtiliyor.