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Emekliye ek zam müjdesi: Refah payı üzerinden yeni ödeme formülü

17:09, 10/11/2026, Salı
Yeni Şafak
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Emekli maaşlarına 2027 yılında yapılacak artış için enflasyon verileri üzerinden hesaplamalar sürerken, milyonlarca emeklinin gözü ek ödeme seçeneklerine çevrildi. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı zam oranı merak edilirken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarının ardından emeklilere yönelik ilave ödeme çalışmalarının da devam ettiği belirtiliyor. Gündeme gelen seçenekler arasında seyyanen zam ve refah payı uygulamaları öne çıkıyor. Özellikle refah payı üzerinden ek ödeme yapılmasına yönelik formül, üzerinde durulan alternatiflerden biri olarak dikkat çekiyor. Enflasyon farkına göre belirlenecek yasal artışın yanı sıra ilave bir iyileştirme yapılıp yapılmayacağı, emeklilerin yeni dönem maaş beklentilerini doğrudan etkiliyor. Bu kapsamda farklı ödeme modelleri değerlendirilirken hangi yöntemin uygulanacağı ve ek ödemenin kapsamının nasıl belirleneceği merak ediliyor. Henüz kesinleşmiş bir ödeme kararı bulunmazken çalışmaların hangi formül üzerinden şekilleneceği yakından takip ediliyor. Peki, emekliye seyyanen zam mı yapılacak, refah payı üzerinden ek ödeme seçeneği nasıl uygulanacak? İşte gündemdeki formüller.

Emekli maaşlarına yönelik zam hesaplamalarında yeni bir başlık daha öne çıktı. Enflasyon oranları üzerinden yapılan hesaplamaların ardından milyonlarca emekli, yeni yılda aylıklarına yansıyacak artışın yanı sıra ilave ödeme yapılıp yapılmayacağını da merak ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarının ardından emeklilere yönelik ek ödeme seçenekleri üzerinde çalışmaların sürdüğü belirtilirken, seyyanen zam ve refah payı alternatifleri gündeme geldi. Özellikle refah payı üzerinden ek ödeme yapılması seçeneği, değerlendirilen formüller arasında dikkat çekiyor. Bu modelin hayata geçirilmesi durumunda emekli maaşlarına enflasyon kaynaklı artışın dışında ilave bir iyileştirme yansıtılması gündeme gelebilir. Ancak uygulamanın kapsamı, ödeme miktarı ve hangi emekli gruplarını kapsayacağı konusunda henüz kesinleşmiş bir karar bulunmuyor. Bu nedenle emekliler, yapılacak açıklamaları ve olası düzenlemenin ayrıntılarını yakından takip ediyor. Peki, refah payı üzerinden emekliye ek ödeme nasıl hesaplanacak, seyyanen zam seçeneği de masada mı?

EMEKLİYE EK ÖDEME FORMÜLÜ ÖNE ÇIKTI! 30 BİN TL MAAŞ HESABI GÜNDEMDE

Emekli maaşlarına 2027 yılının ocak ayında yapılacak zam için enflasyon hesaplamaları sürerken, milyonlarca emekliyi ilgilendiren ek ödeme düzenlemesinde farklı seçenekler değerlendiriliyor. Seyyanen zam ve refah payı formüllerinin masada olduğu çalışmalarda, prim gün sayısı ve yaş kriterlerine göre farklı tutarlarda ödeme yapılması seçeneği öne çıkıyor. Mevcut hesaplamalara göre en düşük emekli maaşının 30 bin TL seviyesine yaklaşabileceği senaryolar da gündemde.


SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİSİ İÇİN YÜZDE 10 ZAM SENARYOSU

Emekli maaşlarında ocak ayında yapılacak ilk artışın, temmuz-aralık dönemindeki altı aylık enflasyon oranına göre belirlenmesi bekleniyor. Yıl sonu enflasyon tahminleri ve ekonomik hedefler üzerinden hazırlanan hesaplamalarda SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 10, memur emeklileri için ise yüzde 8 civarında artış senaryosu öne çıkıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 10 zam yapılması halinde maaşlarda oluşacak yeni tutarlar da hesaplanıyor.


25, 30 VE 40 BİN TL MAAŞ ALANLARIN YENİ HESABI

Yüzde 10 zam senaryosuna göre mevcut maaşı 25 bin TL olan bir emeklinin aylığı 27 bin 500 TL'ye yükselecek. 30 bin TL maaş alanların aylığı 33 bin TL'ye, 40 bin TL maaş alanların aylığı ise 44 bin TL'ye ulaşacak. Bu hesaplamalar, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına yüzde 10 artış uygulanması varsayımına dayanıyor. Kesin zam oranı, yılın ikinci yarısına ilişkin enflasyon verilerinin tamamlanmasıyla belli olacak.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 26 BİN TL'YE ÇIKABİLİR

En düşük emekli maaşında yapılacak artış, kök aylıklara uygulanan zamdan ayrı olarak yasal düzenlemeyle belirleniyor. Mevcut 23 bin 552 TL'lik taban aylığa yüzde 10 artış uygulanması halinde ödeme tutarı yaklaşık 25 bin 907 TL'ye ulaşacak. Bu rakamın 26 bin TL seviyesine yükseltilmesi de hesaplamalar arasında yer alıyor. En düşük emekli aylığına ilişkin düzenlemenin hayata geçebilmesi için Meclis'te yasal değişiklik yapılması gerekiyor. Bu nedenle 26 bin TL hesabı, henüz kesinleşmiş bir maaş tutarı olarak değerlendirilmiyor.

MEMUR EMEKLİSİNİN MAAŞI 34 BİN 50 TL'YE YÜKSELEBİLİR

Memur emeklilerinin ocak ayı zammı, toplu sözleşme artışı ve enflasyon farkına göre hesaplanıyor. 2027 yılının ilk altı aylık dönemi için yüzde 5 toplu sözleşme zammı uygulanması öngörülüyor.

Yüzde 8 toplam artış senaryosuna göre en düşük memur emekli aylığının 31 bin 528 TL'den 34 bin 50 TL seviyesine yükselmesi bekleniyor. Bu tutar, enflasyon verilerine bağlı olarak değişebilecek hesaplamalar arasında bulunuyor.

EMEKLİYE SEYYANEN ZAM VE REFAH PAYI FORMÜLLERİ MASADA

Emeklilerin gelirini artırmaya yönelik ek ödeme çalışmasında iki temel seçenek üzerinde duruluyor. Bunlardan ilki bütün emeklilere aynı tutarda ödeme yapılmasını öngören seyyanen zam, diğeri ise farklı kriterlere göre belirlenecek refah payı uygulaması.

Çalışmanın teknik boyutunda ek ödeme seçeneklerinin bütçeye etkisi ve ihtiyaç duyulacak ilave kaynak hesaplanıyor. Değerlendirmelerde refah payı üzerinden farklı tutarlarda ödeme yapılması seçeneğinin öne çıktığı belirtiliyor.

EK ÖDEMEDE PRİM GÜNÜ VE YAŞ KRİTERLERİ BELİRLEYİCİ OLACAK

Refah payı formülünün uygulanması halinde emeklilere yapılacak ilave ödemenin belirlenmesinde prim ödemesi, toplam prim gün sayısı ve yaş kriterlerinin dikkate alınması planlanıyor.

Bunun yanında emeklilerin hangi sosyal güvenlik statüsünden aylık aldığı da değerlendirme kapsamında bulunuyor. Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur ve yurt dışı emekliliği gibi farklı statüler ile emeklilerin çalışmaya devam edip etmediği de ödeme miktarının belirlenmesinde etkili olabilecek.

İLK PRİM BASAMAĞI 3 BİN 600 GÜNDEN BAŞLAYABİLİR

Ek ödeme miktarlarının belirlenmesi için farklı prim basamaklarının oluşturulması seçeneği üzerinde duruluyor. İlk basamağın 3 bin 600 prim gününden başlaması, sonraki aşamalarda ise 4 bin 700 gün ve 9 bin gün üzerindeki prim sürelerine göre yeni gruplar oluşturulması değerlendiriliyor.

Üç veya dört ayrı basamak üzerinden hazırlanabilecek sistemde, emeklilerin çalışma hayatı boyunca ödediği prim miktarına göre farklı tutarlarda ilave ödeme alması öngörülüyor. Ancak basamak sayısı, ödeme miktarları ve uygulama şartları henüz kesinleşmiş değil.

EMEKLİYE EK ÖDEME İÇİN 1,1 TRİLYON TL'LİK KAYNAK HESABI

Ek ödeme düzenlemesinin bütçeye getireceği yük de çalışmaların önemli başlıkları arasında yer alıyor. Mevcut ödeneklere ek olarak yaklaşık 1,1 trilyon TL kaynak ayrılması seçeneği üzerinde duruluyor.

Eşel mobil destek uygulamasından vazgeçilmesiyle yaklaşık 500 milyar TL'lik kaynak alanı oluştuğu belirtilirken, emeklilere ortalama en az yüzde 15 oranında ilave ödeme yapılması senaryosu da hesaplanıyor.

Nihai ödeme oranı ve kapsamı; ayrılacak bütçeye, sistemden yararlanacak emekli sayısına ve prim günü ile yaş kriterlerinin nasıl uygulanacağına göre şekillenecek.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 30 BİN TL'YE ULAŞABİLİR

En düşük emekli aylığı için hazırlanan hesaplamalarda yüzde 10 enflasyon zammı ve yüzde 15 ilave ödeme senaryosu dikkat çekiyor. Buna göre 23 bin 552 TL olan mevcut taban aylığın önce yaklaşık 26 bin TL'ye yükselmesi, ardından yüzde 15 ek ödeme uygulanması halinde 29 bin 900 TL seviyesine ulaşması bekleniyor.

Bu senaryoda en düşük emekli maaşının 30 bin TL'ye yaklaşabileceği hesaplanıyor. Ancak ek ödemenin bütün emeklilere mi yoksa belirli kriterleri karşılayan gruplara mı verileceği henüz netlik kazanmadı.

Memur emeklileri için de benzer bir hesaplama yapılıyor. Yüzde 8 zamla 34 bin 50 TL'ye ulaşması öngörülen en düşük memur emekli aylığına yüzde 15 ek ödeme uygulanması halinde tutarın 39 bin 158 TL'ye çıkabileceği hesaplanıyor.

VATANDAŞLIK MAAŞI EMEKLİYE EK ÖDEME PAKETİNDEN AYRI TUTULUYOR

Kamuoyunda vatandaşlık maaşı olarak bilinen Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi (GETAD) çalışması, emeklilere yönelik ek ödeme düzenlemesinden ayrı bir sosyal destek programı olarak hazırlanıyor.

Bu sistemde hanelerin gelir durumuna göre destek sağlanması hedefleniyor. Çalışma kapsamında bölgesel farklılıkların dikkate alınması ve il ile hane bazında gelir seviyesi haritası oluşturulması planlanıyor.

2,5 MİLYON HANEYE 1,35 TRİLYON TL DESTEK PLANI

Vatandaşlık maaşı kapsamında yaklaşık 2,5 milyon haneye ulaşılması ve toplam 1,35 trilyon TL destek sağlanması seçeneği üzerinde duruluyor. Yardımların miktarı ve kapsamı, hanelerin gelir durumuna göre belirlenecek.

En düşük emekli aylığı olan 23 bin 552 TL ve altında gelir elde eden emekliler ile asgari ücretlilerin de sistemden yararlanabilmesi öngörülüyor. Destek tutarının aylık asgari ücretin üçte biri seviyesinde, yaklaşık 9 bin 358 TL olması hesaplanıyor.

Ödemelerin elektrik, doğal gaz, barınma ve yakacak yardımlarını kapsayan konut desteği, çocuk yardımı, kira ve abonelik faturaları ile gıda desteği gibi farklı başlıklarda yapılması planlanıyor.

EK ÖDEMEDE EŞİTLİK İLKESİ TARTIŞMASI

Ek ödeme çalışmalarında prim günü, prim miktarı ve yaş kriterlerinin esas alınması da gündemdeki konular arasında bulunuyor. Farklı emeklilerin çalışma süreleri ve prim ödemeleri arasında değişiklik bulunması nedeniyle ilave ödemelerin de bu ölçütlere göre farklılaştırılması seçeneği değerlendiriliyor.

Çalışmada, herkesin aynı süre boyunca çalışmadığı ve aynı miktarda prim ödemediği yaklaşımı öne çıkarılıyor. Bu nedenle prim ve yaş kriterlerine dayalı farklı ödeme tutarlarının oluşturulması üzerinde duruluyor.

Emekliye ek ödeme paketinin kapsamı, ödeme miktarları ve uygulama takvimi ise yapılacak teknik değerlendirmelerin ardından netleşecek.

Başlıklar :emekliemekli maaşrefah payıek zam
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Emekliye ek zam müjdesi: Refah payı üzerinden yeni ödeme formülü

Emekli maaşlarına yönelik zam hesaplamalarında yeni bir başlık daha öne çıktı. Enflasyon oranları üzerinden yapılan hesaplamaların ardından milyonlarca emekli, yeni yılda aylıklarına yansıyacak artışın yanı sıra ilave ödeme yapılıp yapılmayacağını da merak ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarının ardından emeklilere yönelik ek ödeme seçenekleri üzerinde çalışmaların sürdüğü belirtilirken, seyyanen zam ve refah payı alternatifleri gündeme geldi. Özellikle refah payı üzerinden ek ödeme yapılması seçeneği, değerlendirilen formüller arasında dikkat çekiyor. Bu modelin hayata geçirilmesi durumunda emekli maaşlarına enflasyon kaynaklı artışın dışında ilave bir iyileştirme yansıtılması gündeme gelebilir. Ancak uygulamanın kapsamı, ödeme miktarı ve hangi emekli gruplarını kapsayacağı konusunda henüz kesinleşmiş bir karar bulunmuyor. Bu nedenle emekliler, yapılacak açıklamaları ve olası düzenlemenin ayrıntılarını yakından takip ediyor. Peki, refah payı üzerinden emekliye ek ödeme nasıl hesaplanacak, seyyanen zam seçeneği de masada mı?

EMEKLİYE EK ÖDEME FORMÜLÜ ÖNE ÇIKTI! 30 BİN TL MAAŞ HESABI GÜNDEMDE

Emekli maaşlarına 2027 yılının ocak ayında yapılacak zam için enflasyon hesaplamaları sürerken, milyonlarca emekliyi ilgilendiren ek ödeme düzenlemesinde farklı seçenekler değerlendiriliyor. Seyyanen zam ve refah payı formüllerinin masada olduğu çalışmalarda, prim gün sayısı ve yaş kriterlerine göre farklı tutarlarda ödeme yapılması seçeneği öne çıkıyor. Mevcut hesaplamalara göre en düşük emekli maaşının 30 bin TL seviyesine yaklaşabileceği senaryolar da gündemde.


SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİSİ İÇİN YÜZDE 10 ZAM SENARYOSU

Emekli maaşlarında ocak ayında yapılacak ilk artışın, temmuz-aralık dönemindeki altı aylık enflasyon oranına göre belirlenmesi bekleniyor. Yıl sonu enflasyon tahminleri ve ekonomik hedefler üzerinden hazırlanan hesaplamalarda SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 10, memur emeklileri için ise yüzde 8 civarında artış senaryosu öne çıkıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 10 zam yapılması halinde maaşlarda oluşacak yeni tutarlar da hesaplanıyor.


25, 30 VE 40 BİN TL MAAŞ ALANLARIN YENİ HESABI

Yüzde 10 zam senaryosuna göre mevcut maaşı 25 bin TL olan bir emeklinin aylığı 27 bin 500 TL'ye yükselecek. 30 bin TL maaş alanların aylığı 33 bin TL'ye, 40 bin TL maaş alanların aylığı ise 44 bin TL'ye ulaşacak. Bu hesaplamalar, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına yüzde 10 artış uygulanması varsayımına dayanıyor. Kesin zam oranı, yılın ikinci yarısına ilişkin enflasyon verilerinin tamamlanmasıyla belli olacak.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 26 BİN TL'YE ÇIKABİLİR

En düşük emekli maaşında yapılacak artış, kök aylıklara uygulanan zamdan ayrı olarak yasal düzenlemeyle belirleniyor. Mevcut 23 bin 552 TL'lik taban aylığa yüzde 10 artış uygulanması halinde ödeme tutarı yaklaşık 25 bin 907 TL'ye ulaşacak. Bu rakamın 26 bin TL seviyesine yükseltilmesi de hesaplamalar arasında yer alıyor. En düşük emekli aylığına ilişkin düzenlemenin hayata geçebilmesi için Meclis'te yasal değişiklik yapılması gerekiyor. Bu nedenle 26 bin TL hesabı, henüz kesinleşmiş bir maaş tutarı olarak değerlendirilmiyor.

MEMUR EMEKLİSİNİN MAAŞI 34 BİN 50 TL'YE YÜKSELEBİLİR

Memur emeklilerinin ocak ayı zammı, toplu sözleşme artışı ve enflasyon farkına göre hesaplanıyor. 2027 yılının ilk altı aylık dönemi için yüzde 5 toplu sözleşme zammı uygulanması öngörülüyor.

Yüzde 8 toplam artış senaryosuna göre en düşük memur emekli aylığının 31 bin 528 TL'den 34 bin 50 TL seviyesine yükselmesi bekleniyor. Bu tutar, enflasyon verilerine bağlı olarak değişebilecek hesaplamalar arasında bulunuyor.

EMEKLİYE SEYYANEN ZAM VE REFAH PAYI FORMÜLLERİ MASADA

Emeklilerin gelirini artırmaya yönelik ek ödeme çalışmasında iki temel seçenek üzerinde duruluyor. Bunlardan ilki bütün emeklilere aynı tutarda ödeme yapılmasını öngören seyyanen zam, diğeri ise farklı kriterlere göre belirlenecek refah payı uygulaması.

Çalışmanın teknik boyutunda ek ödeme seçeneklerinin bütçeye etkisi ve ihtiyaç duyulacak ilave kaynak hesaplanıyor. Değerlendirmelerde refah payı üzerinden farklı tutarlarda ödeme yapılması seçeneğinin öne çıktığı belirtiliyor.

EK ÖDEMEDE PRİM GÜNÜ VE YAŞ KRİTERLERİ BELİRLEYİCİ OLACAK

Refah payı formülünün uygulanması halinde emeklilere yapılacak ilave ödemenin belirlenmesinde prim ödemesi, toplam prim gün sayısı ve yaş kriterlerinin dikkate alınması planlanıyor.

Bunun yanında emeklilerin hangi sosyal güvenlik statüsünden aylık aldığı da değerlendirme kapsamında bulunuyor. Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur ve yurt dışı emekliliği gibi farklı statüler ile emeklilerin çalışmaya devam edip etmediği de ödeme miktarının belirlenmesinde etkili olabilecek.

İLK PRİM BASAMAĞI 3 BİN 600 GÜNDEN BAŞLAYABİLİR

Ek ödeme miktarlarının belirlenmesi için farklı prim basamaklarının oluşturulması seçeneği üzerinde duruluyor. İlk basamağın 3 bin 600 prim gününden başlaması, sonraki aşamalarda ise 4 bin 700 gün ve 9 bin gün üzerindeki prim sürelerine göre yeni gruplar oluşturulması değerlendiriliyor.

Üç veya dört ayrı basamak üzerinden hazırlanabilecek sistemde, emeklilerin çalışma hayatı boyunca ödediği prim miktarına göre farklı tutarlarda ilave ödeme alması öngörülüyor. Ancak basamak sayısı, ödeme miktarları ve uygulama şartları henüz kesinleşmiş değil.

EMEKLİYE EK ÖDEME İÇİN 1,1 TRİLYON TL'LİK KAYNAK HESABI

Ek ödeme düzenlemesinin bütçeye getireceği yük de çalışmaların önemli başlıkları arasında yer alıyor. Mevcut ödeneklere ek olarak yaklaşık 1,1 trilyon TL kaynak ayrılması seçeneği üzerinde duruluyor.

Eşel mobil destek uygulamasından vazgeçilmesiyle yaklaşık 500 milyar TL'lik kaynak alanı oluştuğu belirtilirken, emeklilere ortalama en az yüzde 15 oranında ilave ödeme yapılması senaryosu da hesaplanıyor.

Nihai ödeme oranı ve kapsamı; ayrılacak bütçeye, sistemden yararlanacak emekli sayısına ve prim günü ile yaş kriterlerinin nasıl uygulanacağına göre şekillenecek.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 30 BİN TL'YE ULAŞABİLİR

En düşük emekli aylığı için hazırlanan hesaplamalarda yüzde 10 enflasyon zammı ve yüzde 15 ilave ödeme senaryosu dikkat çekiyor. Buna göre 23 bin 552 TL olan mevcut taban aylığın önce yaklaşık 26 bin TL'ye yükselmesi, ardından yüzde 15 ek ödeme uygulanması halinde 29 bin 900 TL seviyesine ulaşması bekleniyor.

Bu senaryoda en düşük emekli maaşının 30 bin TL'ye yaklaşabileceği hesaplanıyor. Ancak ek ödemenin bütün emeklilere mi yoksa belirli kriterleri karşılayan gruplara mı verileceği henüz netlik kazanmadı.

Memur emeklileri için de benzer bir hesaplama yapılıyor. Yüzde 8 zamla 34 bin 50 TL'ye ulaşması öngörülen en düşük memur emekli aylığına yüzde 15 ek ödeme uygulanması halinde tutarın 39 bin 158 TL'ye çıkabileceği hesaplanıyor.

VATANDAŞLIK MAAŞI EMEKLİYE EK ÖDEME PAKETİNDEN AYRI TUTULUYOR

Kamuoyunda vatandaşlık maaşı olarak bilinen Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi (GETAD) çalışması, emeklilere yönelik ek ödeme düzenlemesinden ayrı bir sosyal destek programı olarak hazırlanıyor.

Bu sistemde hanelerin gelir durumuna göre destek sağlanması hedefleniyor. Çalışma kapsamında bölgesel farklılıkların dikkate alınması ve il ile hane bazında gelir seviyesi haritası oluşturulması planlanıyor.

2,5 MİLYON HANEYE 1,35 TRİLYON TL DESTEK PLANI

Vatandaşlık maaşı kapsamında yaklaşık 2,5 milyon haneye ulaşılması ve toplam 1,35 trilyon TL destek sağlanması seçeneği üzerinde duruluyor. Yardımların miktarı ve kapsamı, hanelerin gelir durumuna göre belirlenecek.

En düşük emekli aylığı olan 23 bin 552 TL ve altında gelir elde eden emekliler ile asgari ücretlilerin de sistemden yararlanabilmesi öngörülüyor. Destek tutarının aylık asgari ücretin üçte biri seviyesinde, yaklaşık 9 bin 358 TL olması hesaplanıyor.

Ödemelerin elektrik, doğal gaz, barınma ve yakacak yardımlarını kapsayan konut desteği, çocuk yardımı, kira ve abonelik faturaları ile gıda desteği gibi farklı başlıklarda yapılması planlanıyor.

EK ÖDEMEDE EŞİTLİK İLKESİ TARTIŞMASI

Ek ödeme çalışmalarında prim günü, prim miktarı ve yaş kriterlerinin esas alınması da gündemdeki konular arasında bulunuyor. Farklı emeklilerin çalışma süreleri ve prim ödemeleri arasında değişiklik bulunması nedeniyle ilave ödemelerin de bu ölçütlere göre farklılaştırılması seçeneği değerlendiriliyor.

Çalışmada, herkesin aynı süre boyunca çalışmadığı ve aynı miktarda prim ödemediği yaklaşımı öne çıkarılıyor. Bu nedenle prim ve yaş kriterlerine dayalı farklı ödeme tutarlarının oluşturulması üzerinde duruluyor.

Emekliye ek ödeme paketinin kapsamı, ödeme miktarları ve uygulama takvimi ise yapılacak teknik değerlendirmelerin ardından netleşecek.

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