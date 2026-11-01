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Sosyal güvenlikte sil baştan reform: Aylık bağlama sistemi ve emeklilik teşvikleri değişiyor

Sosyal güvenlikte sil baştan reform: Aylık bağlama sistemi ve emeklilik teşvikleri değişiyor

16:13, 01/11/2026, Pazar
AA
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Sosyal güvenlikte sil baştan reform: Aylık bağlama sistemi ve emeklilik teşvikleri değişiyor
Sosyal güvenlik sistemini daha adil, etkin ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturmak hedefiyle yeni adımlar atılıyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, sosyal güvenlik sisteminin kapsayıcılığını ve mali sürdürülebilirliğini artırmak amacıyla kapsamlı bir reform hazırlığına başladı. 2027 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'na göre aylık bağlama sistemi, bakım sigortası, esnek çalışma ve teşvikler baştan aşağı yeniden düzenlenecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile SGK iş birliğinde yürütülecek çalışmalarla sistemde köklü değişiklikler hayata geçirilecek.

AYLIK BAĞLAMA SİSTEMİ DEĞİŞİYOR: İSTİHDAMDA KALMAK TEŞVİK EDİLECEK

Çalışanların daha uzun süre sistemde ve istihdamda kalmasını destekleyen, hakkaniyeti ile aktüeryal dengeyi önceliklendiren yeni bir düzenleme yapılacak. Yeniden tasarlanacak aylık bağlama sistemi, bütçeye ek mali yük getirmeyecek şekilde ve daha çok çalışmayı teşvik eder nitelikte oluşturulacak.

MİKRO SİGORTA VE BAKIM SİGORTASI GELİYOR

  • Mikro Sigorta: Düşük gelirli esnaf, sanatkar, çiftçi ve mevsimlik çalışanlar gibi kapsama girmeyen gruplara özel sosyal sigorta programları geliştirilecek.
  • Esnek Çalışma Uyumlandırması: Kısa çalışma, evden çalışma ve hibrit gibi modellerin sosyal güvenlik uyumu artırılacak.
  • Bakım Sigortası: Yaşlanan nüfusun sistem üzerindeki etkisini azaltmak amacıyla yaşlı bakım hizmetlerinin finansmanı için bakım sigortası kurulacak.

İSTİHDAM TEŞVİKLERİ GÖZDEN GEÇİRİLECEK

Sosyal güvenlik sisteminin daha sade bir yapıya kavuşturulması amacıyla mevcut istihdam teşvikleri bütüncül olarak gözden geçirilecek. İşverenlerin SGK nezdindeki tüm iş ve işlemlerine tek bir platform üzerinden ulaşması sağlanırken, "Kolay İşverenlik" uygulamasının kapsamı genişletilecek.

PRİME ESAS KAZANCI AZALANA SMS UYARISI VE ETKİN DENETİM

Sektör ve iş yerlerine yönelik risk odaklı denetimler artırılacak. Prime esas kazancı bir önceki aya göre yüzde 20'den fazla azalan sigortalılara kısa mesaj (SMS) yoluyla bilgilendirme yapılacak. Ayrıca sağlık hizmetlerinde öngörülebilirlik sağlanarak ilaç ve tedavi harcamaları daha etkin hale getirilecek.


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Başlıklar :çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığıSGK2027 cumhurbaşkanlığı yıllık programı
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