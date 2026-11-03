Yıllık ücretli iznin 42 güne çıkarılması isteniyor

Meclis’e iletilen bir diğer talep, yıllık ücretli izin süresinin altı haftaya, yani 42 güne yükseltilmesi oldu. Mevcut düzenlemede yıllık izin için çalışma süresine göre belirlenen asgari süreler 14 gün ile 26 gün arasında değişiyor.





Bülbül, çalışanların dinlenme hakkının genişletilmesini olumlu değerlendirdi. Ancak 42 günlük yıllık ücretli iznin kısa vadede uygulanmasının kolay olmadığını, mevcut koşullarda böyle bir değişikliğin ancak kademeli biçimde hayata geçirilebileceğini ifade etti.