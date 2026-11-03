İstifa edene tazminat, çalışana 42 gün izin: Üç talep Meclis’te
İstifa eden çalışanlara kıdem tazminatı verilmesi, yıllık ücretli iznin 42 güne çıkarılması ve iş ilanlarında maaş bilgisinin açıklanması talepleri TBMM’ye taşındı. Henüz yasalaşmayan bu üç talep, çalışanların hangi haklara sahip olacağı sorusunu gündeme getirirken Sosyal Güvenlik Uzmanı Doç. Dr. Okan Güray Bülbül, olası değişikliklerin çalışanlar ve işverenler açısından etkilerini değerlendirdi.
İstifa eden çalışanlara kıdem tazminatı verilmesi, yıllık ücretli iznin 42 güne çıkarılması ve iş ilanlarında maaş bilgisinin açıklanması talepleri Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne iletildi. Dilekçeler kapsamında gündeme gelen talepler henüz yasalaşmadı; çalışan hakları, işveren maliyetleri ve uygulama koşulları açısından değerlendiriliyor.
Çalışanların kıdem tazminatı, yıllık ücretli izin ve işe başvuru süreçlerindeki haklarının genişletilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) dilekçeler sunuldu. Talepler, kendi isteğiyle işten ayrılanların tazminata erişiminin artırılmasını, izin süresinin altı haftaya yükseltilmesini ve adayların başvuru öncesinde ücret koşullarını öğrenebilmesini kapsıyor.
Sosyal Güvenlik Uzmanı Doç. Dr. Okan Güray Bülbül, önerileri çalışanlar ve işverenler açısından değerlendirdi. Bülbül, hakların genişletilmesinde mevcut kazanımların korunması ve uygulamanın doğurabileceği sonuçların dikkate alınması gerektiğine işaret etti.
İstifa edenlere kıdem tazminatı hakkı talebi
Dilekçelerdeki taleplerden biri, kendi isteğiyle işten ayrılan çalışanların da kıdem tazminatı alabilmesi oldu. Mevcut uygulamada istifa edenler, kanunda belirtilen özel durumlar dışında bu hakka sahip olamıyor.
Öneriyle, işten ayrılma nedeninden bağımsız olarak çalışanların kıdem tazminatına erişiminin genişletilmesi isteniyor. Bülbül, konunun daha önce kıdem tazminatı fonu ve Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi kapsamında da gündeme geldiğini hatırlattı.
Tazminata erişimi kolaylaştıracak bir düzenlemenin mevcut haklarda azalmaya yol açmaması gerektiğini vurgulayan Bülbül, koşulsuz tazminat uygulamasının işverenlere ek maliyet getirebileceğini belirtti. Bunun istihdam üzerinde olumsuz sonuçlar doğurabileceği değerlendirmesinde bulundu.
Yıllık ücretli iznin 42 güne çıkarılması isteniyor
Meclis’e iletilen bir diğer talep, yıllık ücretli izin süresinin altı haftaya, yani 42 güne yükseltilmesi oldu. Mevcut düzenlemede yıllık izin için çalışma süresine göre belirlenen asgari süreler 14 gün ile 26 gün arasında değişiyor.
Bülbül, çalışanların dinlenme hakkının genişletilmesini olumlu değerlendirdi. Ancak 42 günlük yıllık ücretli iznin kısa vadede uygulanmasının kolay olmadığını, mevcut koşullarda böyle bir değişikliğin ancak kademeli biçimde hayata geçirilebileceğini ifade etti.
İş ilanlarında maaş bilgisi açıklansın talebi
Üçüncü talep, iş ilanlarında ücret bilgisinin açıkça paylaşılmasını kapsıyor. Böylece iş arayanların başvuru yapmadan önce pozisyonun ücret koşullarını öğrenmesi ve aday beklentileriyle işverenlerin teklifleri arasındaki uyumsuzluğun azaltılması amaçlanıyor.
Bülbül, ücret bilgisinin işe alım sürecinin başında paylaşılmasının çalışanların tercihleri açısından önemli olduğunu belirtti. Bununla birlikte, özellikle ücret artış dönemlerinde şirketlerin ücret politikalarının kamuoyuna açık hâle gelmesinin işverenler açısından güçlükler yaratabileceğini söyledi.
Bazı ülkelerde kesin maaş yerine ücret aralığı paylaşılmasının zorunlu olduğunu aktaran Bülbül, bilginin hangi aşamada açıklanacağının önemine dikkat çekti. Ücretin doğrudan ilanda mı yoksa başvuru sürecinde mi paylaşılacağının değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.
Talepler henüz yasal düzenlemeye dönüşmedi
TBMM’ye sunulan dilekçelerde üç değişiklik isteniyor:
- Kendi isteğiyle işten ayrılan çalışanların kıdem tazminatından yararlanabilmesi.
- Yıllık ücretli izin süresinin 42 güne çıkarılması.
- İş ilanlarında ücret bilgisinin açıkça belirtilmesi.
Bu talepler henüz yürürlüğe girmiş bir düzenleme niteliği taşımıyor. Dilekçelerdeki önerilerin yasalaşıp yasalaşmayacağı ise belli değil.